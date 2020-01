Chủ đầu tư lên tiếng vụ "người lạ" phóng hỏa đốt căn hộ Tràng An Complex

ANTD.VN - Liên quan tới vụ cháy xảy ra tại nhà chung cư Tràng An Complex (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), chủ đầu tư dự án, Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu - GP Invest cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan Công an giải quyết vụ việc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo An ninh Thủ đô về vụ cháy diễn ra ngày 09/01/2020 tại chung cư Tràng An Complex, đại diện truyền thông Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu - GP Invest, chủ đầu tư dự án cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố cháy tại tầng 20, tòa nhà Trường Thành B, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đã kích hoạt, đồng thời bộ phận kỹ thuật tòa nhà và bảo vệ đã tiếp cận để kịp thời xử lý.

Sau khi sự cố được dập tắt hoàn toàn, Ban quản lý tòa nhà đã trình báo Công an phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấu) để điều tra làm rõ sự việc. Tiếp theo đó, Ban quản lý tòa nhà đã phối hợp cùng Ban quản trị thông báo sự việc đến toàn thể cư dân và phối hợp cùng cơ quan Công an giải quyết vụ việc.

Về thông tin thủ phạm gây ra vụ cháy là người trong tòa nhà chứ không phải “người lạ” như thông tin ban đầu, GP Invest không khẳng định nhưng cũng không bác bỏ.

Trả lời câu hỏi về giải pháp để không tái diễn sự việc tương tự (chung cư Tràng An Complex từng xảy ra vụ cháy trước đó) đại diện GP Invest không nêu cụ thể phương án mà chỉ cho biết: “Hệ thống PCCC tại dự án Tràng An Complex thi công theo đúng hồ sơ đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt. Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an đã tổ chức nghiệm thu đầy đủ”.

“Toàn bộ hệ thống PCCC tại dự án Tràng An Complex hoạt động bình thường và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn” - đại diện GP Invest thông tin.

Trước đó, cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Quản trị và Ban Quản lý nhà chung cư Tràng An Complex (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã ban hành thông báo về một vụ cháy xảy ra ở tại căn hộ 20xx- CT2B thuộc tòa chung cư này.

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng ngày 9/1/2020, một đối tượng nam khoảng 35 tuổi, người đậm, đội mũ lưỡi trai màu đen, đã đi vào sảnh tòa nhà CT2A và tự nhận là cư dân tầng 16 quên thẻ nhờ bảo vệ bấm thang máy đi lên.

Qua hình ảnh được camera an ninh ghi lại, đối tượng này sau đó dừng trước phòng 20xx - CT2B và mở túi khoác vai lấy ra một chai xăng khoảng 0,5 lít đổ vào khe cửa và cả tay nắm ổ khoá của căn hộ. Tiếp đó, đối tượng này dùng đèn khò phóng lửa bùng cháy và đi ra sảnh tầng 1- CT2A.

Về vụ việc này, đại diện Công an phường Nghĩa Đô (Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại nhà chung cư Tràng An Complex từ phía đơn vị quản lý tòa nhà.

Hiện nay, Công an phường Nghĩa Đô đang phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an quận Cầu Giấy tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy cũng như hành vi của đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.