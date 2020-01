Như thường lệ, ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) hàng năm, chợ cá Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) lại càng nhộn nhịp, tấp nập cảnh mua bán cá chép đỏ Cá chép đỏ từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... được vận chuyển về đây, sau đó được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội Theo một người bán tại chợ cho biết, năm nay lượng cá chép bán được nhiều hơn năm ngoái, giá bán buôn đối với cá vàng cam dao động 50.000-70.000 đồng/kg; cá đỏ khoảng 80.000-90.000 đồng/kg Cá được phân loại, sau đó được các tiểu thương vận chuyển đi khắp các khu vực nội thành Hà Nội Cá loại vừa và nhỏ thường được các tiểu thương ưu tiên chọn mua vì dễ bán hơn Để mong buôn may bán đắt, nhiều tiểu thương từ các chợ đổ về đây từ rất sớm Cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi hơn so với cá chép vàng Chợ cá làng Sở Thượng hoạt động cả ngày tuy nhiên chỉ nhộn nhịp nhất là từ 4 - 6h sáng. Khi xe hàng vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ So với mặt bằng giá cả mọi năm, giá cá chép năm nay không có quá nhiều sự biến động Những con cá chép khỏe mạnh sẽ được lựa chọn và giúp các gia đình làm lễ tiễn ông Táo về trời Nguồn cá chép phục vụ ngày ông Công, ông Táo năm nay khá dồi dào So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe và có màu sắc tươi tắn Ngày hôm nay (23 tháng Chạp) sẽ là ngày quyết định một mùa cá ông Công ông Táo có thành công hay không của các tiểu thương Theo nhiều tiểu thương tại chợ cho biết, tất cả các xe ô tô tải chở cá chép ngay khi đến chợ đã lập tức được các tiểu thương nhập hết

Như thường lệ, ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) hàng năm, chợ cá Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) lại càng nhộn nhịp, tấp nập cảnh mua bán cá chép đỏ Cá chép đỏ từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... được vận chuyển về đây, sau đó được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội Theo một người bán tại chợ cho biết, năm nay lượng cá chép bán được nhiều hơn năm ngoái, giá bán buôn đối với cá vàng cam dao động 50.000-70.000 đồng/kg; cá đỏ khoảng 80.000-90.000 đồng/kg Cá được phân loại, sau đó được các tiểu thương vận chuyển đi khắp các khu vực nội thành Hà Nội Cá loại vừa và nhỏ thường được các tiểu thương ưu tiên chọn mua vì dễ bán hơn Để mong buôn may bán đắt, nhiều tiểu thương từ các chợ đổ về đây từ rất sớm Cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi hơn so với cá chép vàng Chợ cá làng Sở Thượng hoạt động cả ngày tuy nhiên chỉ nhộn nhịp nhất là từ 4 - 6h sáng. Khi xe hàng vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ So với mặt bằng giá cả mọi năm, giá cá chép năm nay không có quá nhiều sự biến động Những con cá chép khỏe mạnh sẽ được lựa chọn và giúp các gia đình làm lễ tiễn ông Táo về trời Nguồn cá chép phục vụ ngày ông Công, ông Táo năm nay khá dồi dào So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe và có màu sắc tươi tắn Ngày hôm nay (23 tháng Chạp) sẽ là ngày quyết định một mùa cá ông Công ông Táo có thành công hay không của các tiểu thương Theo nhiều tiểu thương tại chợ cho biết, tất cả các xe ô tô tải chở cá chép ngay khi đến chợ đã lập tức được các tiểu thương nhập hết