Chiến sỹ công an "trổ tài" cắt tóc cho đồng đội giữa mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Học nghề cắt tóc qua mạng xã hội từ khi còn là sinh viên trường Cao đẳng An ninh, Thiếu úy Đinh Ngọc Ninh, cán bộ Đội An ninh CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã nhiều năm quen với chiếc kéo cắt tóc. Những ngày này, khi cả nước chống dịch bệnh Covid-19, CBCS - CAQ Bắc Từ Liêm không tìm được nơi cắt tóc và anh cùng Đoàn thanh niên CAQ đã có một việc làm thiết thực giữa mùa dịch...

Thượng úy Vũ Quang Nguyên, Phó Bí thư đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm thông tin, đoàn viên - thanh niên trong đơn vị luôn nghiêm túc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó quan trọng nhất các biện pháp cách ly xã hội trong 15 ngày và đóng cửa các ngành hàng kinh doanh không thiết yếu…

Sau gần 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, qua phối hợp với tổ Điều lệnh CAQ cho thấy nhiều nam CBCS trong CAQ tóc đã dài, không phù hợp với quy định mẫu tóc.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên CAQ đã tổ chức rà soát, tham khảo các mô hình thực tế và thống nhất triển khai công trình thanh niên “Cắt tóc miễn phí” cho nam CBCS.

Clip: "Cửa hàng cắt tóc" trong trụ sở CAQ Bắc Từ Liêm

Theo kế hoạch này, vào mỗi chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần, tại sân trụ sở CAQ, CBCS có nhu cầu cắt tóc báo với đầu mối các Chi đoàn trong Đoàn Cơ sở để sắp xếp lịch cắt tóc sẽ bố trí thứ tự, lịch cắt theo giờ, đảm bảo cắt từng người, không tập trung để chờ tới lượt, tránh dịch bệnh.



“Dụng cụ cắt tóc sau khi thực hiện xong của từng người, sẽ làm công tác khử trùng đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chúng tôi bố trí không dùng chung dao cạo, đeo găng tay và khẩu trang khi thực hiện, lau khử khuẩn đối với kéo, lược, tông-đơ. Kết thúc cắt tóc còn phối hợp tổ chức dọn dẹp vệ sinh chung toàn đơn vị” - Thượng úy Vũ Quang Nguyên cho biết.

Cùng với đó, Đoàn thanh niên cũng tổ chức một hòm “Gây quỹ phòng chống dịch” để duy trì hoạt động và làm công tác chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Công trình thanh niên giữa mùa phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm

Để thực hiện công trình thanh niên này, nhiệm vụ "thợ cắt tóc” được giao cho Thiếu úy Đinh Ngọc Ninh, cán bộ Đội An ninh CAQ Bắc Từ Liêm. Trung tá Nguyễn Thị Bích Loan, Đội trưởng Đội An ninh CAQ, chỉ huy trực tiếp của Thiếu úy Đinh Ngọc Ninh cho hay: "Ninh rất khéo tay, thường xuyên cắt tóc cho đồng đội, nhiều khi còn may vá quần áo và nấu những bữa cơm ngon chiêu đãi mọi người.

Thiếu úy Đinh Ngọc Ninh thể hiện cắt tóc cho đồng đội

Thiếu úy Đinh Ngọc Ninh chia sẻ, khi còn là học viên trường Cao đẳng An ninh, anh rất thích cắt tóc và đã chủ động lên mạng Internet học hỏi, tìm hiểu, thực hành cắt tóc ngay trong trường. Với đôi bàn tay khéo léo cộng với tinh thần cầu thị, anh đã cắt tóc cho các bạn trong lớp, trong khoa.

Nhiều thầy giáo trong trường ấn tượng với chàng trai này và cũng trở thành “khách hàng” của Ninh. Giờ đây, khi các cửa hàng thiết yếu đóng cửa, tóc của CBCS dài không đúng điều lệnh, với cây kéo và chiếc tông-đơ, anh lại có dịp trổ tài, giúp đỡ đồng đội của mình.

Công trình thanh niên “Cắt tóc miễn phí” cho nam CBCS - CAQ là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần duy trì công tác chấp hành tư thế, tác phong của CBCS ngay trong mùa dịch Covid-19.