Chi tiết 2.880 chỉ tiêu tuyển sinh vào 7 trường Công an năm 2020

ANTD.VN - Năm 2020, 7 trường Công an trên cả nước sẽ tuyển 2.880 sinh viên. Trong đó, có trên 10% chỉ tiêu dành cho nữ.

Thông tin tuyển sinh 7 trường công an năm 2020 được công bố chính thức với 2.880 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh nữ là 232 nhưng có một vài ngành không có chỉ tiêu đào tạo nữ sinh viên.

Học viện An ninh Nhân dân công bố nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh có tổ hợp xét tuyển A01, C03, D01 với 508 chỉ tiêu nam, 57 chỉ tiêu nữ.

Mã ngành An toàn Thông tin có tổ hợp xét tuyển A00, A01 với 50 chỉ tiêu nam, không tuyển nữ. Ngoài ra, trường này gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an có tổ hợp xét tuyển B00 với 15 chỉ tiêu nam.

Năm 2020, khối trường công an dành hơn 10% chỉ tiêu tuyển sinh nữ

Học viện Cảnh sát Nhân dân với nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát sử dụng tổ hợp xét tuyển A01, C03, D01 với 1.165 chỉ tiêu nam, 130 nữ. Trường gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an 15 nam.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân có nhóm ngành xây dựng lực lượng Công an Nhân dân với tổ hợp A01, C03, D01. Tại phía Bắc và phía Nam, mỗi khu vực tuyển sinh 21 nam, 4 nữ.

ĐH An ninh Nhân dân có nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh 238 nam, 27 nữ. Nhà trường gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an với chỉ tiêu 10 nam.

ĐH Cảnh sát Nhân dân có nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát với tổ hợp A01, C03, D01, tuyển sinh 499 nam, 56 nữ. Nhà trường gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an với 10 nam.

ĐH Phòng cháy Chữa cháy tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho phía Nam và phía Bắc mỗi khu vực 45 nam và 5 nữ.

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân có nhóm ngành Kỹ thuật Công an Nhân dân phía Bắc (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông) của phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh 23 nam, 2 nữ.