Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,03%

ANTD.VN - Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2020 giảm 0,03% so với tháng trước nhưng CPI bình quân 5 tháng đầu năm nay vẫn tăng 4,39%, cao nhất trong 3 năm gần đây.

Giá thịt lợn vẫn đứng ở mức cao, tác động đến CPI

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê công bố CPI tháng 5-2020 và 5 tháng đầu năm. Theo đó, CPI tháng 5-2020 giảm 0,03% so với tháng trước, đồng thời giảm 1,24% so với tháng 12 năm trước - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cho biết, CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước vẫn ở mức cao nhất trong 3 năm gần đây (tăng 4,39%).

Trong mức giảm 0,03% của CPI tháng 5 so với tháng trước, có 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, trong đó: Nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 2,21% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào thời điểm 28-4-2020 và tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 13-5-2020 làm chỉ số giá xăng, dầu giảm 4,98% (tác động làm CPI chung giảm 0,21%).

Bên cạnh đó, nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng của các hãng xe ô tô đưa ra nhằm giảm lượng hàng tồn kho làm giá ô tô giảm 0,25%.

Nhóm bưu chính viễn thông và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch đều giảm 0,02%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,01% chủ yếu do các cửa hàng thời trang đã áp dụng nhiều chương trình giảm giá để thu hút khách hàng sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,34% (trong đó: lương thực giảm 0,08%; thực phẩm tăng 0,43%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,35%). Hiện tại giá thịt lợn đang ở mức rất cao, giá bán lẻ thịt ở mức từ 170.000-200.000 đồng/kg, sức mua không cao.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,25%. Do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu tiêu dùng đồ uống giải khát tăng cao (giá nước khoáng tăng 0,12%, giá nước giải khát có ga tăng 0,05%, giá nước quả ép tăng 0,3%, giá nước uống tăng lực đóng chai tăng 0,35%);

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,25%, chủ yếu do giá gas tăng 12,08% (làm CPI chung tăng 0,14%) và giá nước sinh hoạt tăng 0,17%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng 0,07%. Riêng nhóm giáo dục không thay đổi.

CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2020 tăng 4,39% so với bình quân cùng kỳ năm 2019; CPI tháng 5-2020 giảm 1,24% so với tháng 12-2019 và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 5-2020 giảm 0,03% so với tháng trước và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 2,88% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.