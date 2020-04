Chỉ rõ nguyên nhân, hướng khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhằm kiểm tra, đánh giá và tiếp tục hướng dẫn việc khắc phục các tồn tại về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện, UBND huyện Gia Lâm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, giao Công an huyện Gia Lâm chủ trì và phối hợp với Điện lực Gia Lâm, Phòng Quản lý đô thị, UBND, Công an các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở thuộc đối tượng nêu trên...

Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của đại diện cơ sở về thực trạng công tác PCCC, các nội dung đã và đang thực hiện cũng như các khó khăn, vướng mắc... Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế việc lập hồ sơ, theo dõi, quản lý hoạt động PCCC; công tác tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC; công tác tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PCCC; việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra đánh giá thực tế về mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động, khả năng sử dụng phương tiện PCCC của lực lượng chữa cháy tại chỗ; việc bố trí giao thông, nguồn nước; trang bị, bảo trì, bảo dưỡng của các hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy; các giải pháp chống cháy; kiểm tra đường thoát nạn, việc sử dụng nguồn nhiệt, ngọn lửa trần, bố trí các thiết bị điện...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Gia Lâm kiểm tra, nhắc nhở cơ sở sản xuất ở huyện Gia Lâm nâng cao ý thức PCCC

Qua thực tế kiểm tra, hầu hết các cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện, khảo sát và lập hồ sơ khái toán kinh phí đối với những tồn tại về PCCC theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; đã thiết lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định.

Tuy nhiên do những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau nên tại một số cơ sở, đoàn kiểm tra đã phát hiện những tồn tại, thiếu sót chưa được khắc phục, gây mất an toàn PCCC như: khoảng cách an toàn PCCC chưa đảm bảo; bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn; chưa trang bị hệ thống, phương tiện PCCC theo các tiêu chuẩn hiện hành; không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; một số cơ sở không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC định kỳ theo quy định; sử dụng các vật liệu dễ cháy để làm vách ngăn; thiết kế, lắp đặt hệ thống điện, sử dụng điện chưa đảm bảo an toàn.

Đoàn công tác kiểm tra trang thiết bị PCCC tại cơ sở sản xuất

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, hướng dẫn các biện pháp và đề nghị chủ cơ sở, các cơ quan chủ quản thực hiện nghiêm túc quy định về PCCC, nhằm khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra theo yêu cầu tại Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trước quý IV/2020.

Đối với những vi phạm mới phát sinh tính sau thời điểm Luật PCCC có hiệu lực thi hành, đoàn kiểm tra đã kiến nghị, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.