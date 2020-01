Cậu bé 13 tuổi cháy xém 2 mắt do tự chế pháo nổ theo clip hướng dẫn trên mạng

ANTD.VN - Tự mày mò trộn 2 loại hóa chất lưu huỳnh và KCLO3 với than hoa để làm pháo nổ theo một clip hướng dẫn trên internet, bé N.Đ.M đã suýt phải trả giá bằng đôi mắt của mình…

Bác sĩ khám lại mắt cho trẻ sau ca cấp cứu tai nạn pháo nổ

Ngày 15-1, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.M. (13 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) vào cấp cứu trong tình trạng cả 2 mắt bị cháy lông mi, bỏng da mi độ I, bỏng kết giác mạc độ I do tự chế pháo nổ tại nhà.

Theo lời kể, N.Đ.M lên mạng tìm xem một clip hướng dẫn làm pháo nổ và tự mua hóa chất về mày mò làm theo. Khoảng 10 giờ ngày 12-1, trẻ tự trộn 2 loại hóa chất lưu huỳnh và KCLO3 (10.000đ - 12.000 đồng/túi nhỏ) với than hoa làm pháo nổ và đốt thử.

Ngọn lửa bùng lên, chất nổ bắn vào mặt khiến trẻ đau rát vùng trán, cả 2 mắt rát kèm cộm, đau, mắt không mở được. Gia đình vội đưa em đi cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, các bác sĩ chẩn đoán cả 2 mắt trẻ bị bỏng da mi độ I, bỏng kết giác mạc độ I, thị lực hai mắt đo được 7/10.

Trẻ được rửa vết thương, tra thuốc kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng giác mạc, băng mắt, sử dụng thuốc giảm đau và tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa Mắt. Đến ngày 13-1, mắt trẻ tiến triển tốt, đỡ đau rát và nhìn rõ hơn.

Theo bác sĩ Đặng Thị Phương, Phó Trưởng khoa Mắt của bệnh viện, hàng năm cứ vào dịp Tết bệnh viện thường tiếp nhận các trường hợp bị tổn thương mắt vào điều trị do sử dụng/tự chế pháo nổ. Trường hợp bệnh nhi N.Đ.M nói trên rất may mắn vì lượng hoá chất trẻ sử dụng không nhiều (khoảng 1 thìa nhựa dùng ăn sữa chua) nên chỉ gây tổn thương mức độ nhẹ cho mắt.

Tai nạn do pháo nói chung và pháo nổ tự chế nói riêng đều rất nguy hiểm, đã có không ít những trường hợp gây tàn tật, thậm chí là tử vong do pháo. Vì vậy bác sĩ khuyến cáo người dân cần hiểu biết về những nguy hại do tự chế pháo nổ gây ra, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về buôn bán, sử dụng pháo nổ.