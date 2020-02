Cập nhật dịch Corona: 492 ca tử vong, số mắc gấp 3 lần đại dịch SARS

Bác sĩ Trung Quốc kiệt sức vì chống dịch Corona (Ảnh internet)

Cụ thể, báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới vào lúc 9h sáng nay cho thấy, tổng số ca mắc bệnh này đã lên tới 24.550 trường hợp (tại lục địa Trung Quốc là 24.324 ca).

Cùng đó, đã có 492 ca tử vong do Corona (2 ca tử vong ngoài lục địa Trung Quốc). Dịch đã lan rộng ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 1 quốc gia so với số liệu cập nhật ngày 4-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này, số bệnh nhân mắc Corona sau hơn 1 tháng đã cao hơn gấp 3 lần so với tổng số ca mắc SARS. Cụ thể, từ tháng 11-2002 đến tháng 7-2003, đại dịch SASR (hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS-CoV) đã khiến 8.096 người trên thế giới mắc bệnh, 774 người tử vong.

Tuy nhiên, so về tỷ lệ tử vong thì hiện tỷ lệ tử vong do dịch Corona (nCoV) vẫn thấp hơn nhiều so với dịch SARS (2% so với 9,6%).

Tại Việt Nam, tính đến thời điểm này đã có 10 ca mắc bệnh Corona, trong đó có 3 ca khỏi bệnh và được xuất viện, 78 trường hợp khác đang tiếp tục được cách ly theo dõi chặt chẽ.