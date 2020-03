Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an quận Long Biên sẵn sàng cho Hội thao nghiệp vụ chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-CAHN-PV01-PC07 (ngày 18/02/2020) của Công an TP Hà Nội về việc tổ chức thi đấu tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII - 2020, Công an quận Long Biên đã thành lập đội tuyển dự thi với 18 đội viên là cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Long Biên.

Nội dung luyện tập chạy tiếp sức và cứu nạn, cứu hộ

Ngay từ những ngày đầu tháng 3/2020, cùng với các đội tuyển bạn, đội tuyển dự thi của Công an quận Long Biên đã khắc phục những khó khăn về thời tiết, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp để tổ chức tập luyện tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư (phường Thạch Bàn, quận Long Biên - Hà Nội) với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Theo đó, các đội hình được tập luyện trong đợt tập huấn này gồm:

- Chạy 100m vượt trướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ.

- Chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy.

- Đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Nội dung luyện tập phá khóa cửa cứu nạn, cứu hộ

Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết: “Ngay sau khi nhận được Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020 của Công an TP Hà Nội, Đảng ủy, BCH Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Long Biên thành lập đội tuyển dự thi gồm những cán bộ, chiến sỹ có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất; nhanh chóng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội tuyển luyện tập. Qua đợt tập luyện này, giúp cán bộ, chiến sỹ Công an quận nâng cao kỹ năng, thuần thục đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”.