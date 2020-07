Cảnh sát giao thông nhanh chóng tìm gia đình cho bé trai lạc đường

ANTD.VN - Khi đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội và nhìn thấy con trai đang được các đồng chí Công an chăm sóc chu đáo, anh Nguyễn Tuấn Thành, ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) không giấu được niềm vui, xúc động ôm chầm lấy con và không ngớt miệng cảm ơn những ân nhân của gia đình...

Trưa ngày 4-7, tổ công tác của Đội CSGT số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Nguyễn Duy Linh chỉ huy, làm nhiệm vụ tại Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 12A, đến Km 17 + 400 hướng về thị trấn Xuân Mai, đã phát hiện một bé trai đang ngơ ngác đạp xe giữa trời nắng gắt. Khuôn mặt ngơ ngác, lộ rõ vẻ hoảng hốt của cháu bé đã gây sự chú ý của tổ công tác.

Anh Thành xúc động cảm ơn Đội CSGT số 11 đã giúp đỡ gia đình

Khi tiếp cận hỏi han, được sự trấn tĩnh an ủi của các chú Công an, cháu bé dần lấy lại bình tĩnh nói mình tên là Nguyễn Trí Khiêm, ở thị xã Sơn Tây. Do đạp xe đi chơi xa nên cháu không nhớ đường về nhà. Đạp xe giữa trời nắng và đói, khát, cháu Khiêm hoảng hốt, lo lắng khi đường về nhà càng lúc càng rối, không rõ ràng trong trí nhớ của mình.



Đưa cháu bé về trụ sở đơn vị để chăm sóc, bảo đảm an toàn, tổ công tác đã xác minh, liên hệ và thông báo cho gia đình. Nhận được tin báo của Cảnh sát giao thông, anh Nguyễn Tuấn Thành, bố của cháu Khiêm đã nhanh chóng đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 11 để đón cháu về nhà.



Tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 11, anh Thành không giấu được niềm vui, xúc động ôm chầm lấy con. Anh Thành cho biết cháu Khiêm có tật “hay quên”, nên mỗi khi cháu ra khỏi nhà đi xa là cả gia đình vô cùng lo lắng. Không thấy cháu ở nhà, gia đình nháo nhào đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Mừng khôn xiết lúc nhận được điện thoại của Cảnh sát giao thông báo tin đã đưa cháu về đơn vị.



Thay mặt gia đình, anh Thành trân trọng gửi lời cảm ơn đến tổ công tác cũng như Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã hết lòng vì nhân dân phục vụ.