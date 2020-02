Cảnh báo hiện tượng đầu cơ, sản xuất, buôn lậu khẩu trang y tế kém chất lượng, không rõ xuất xứ nguồn gốc

15:11 15/02/2020 0 Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

ANTD.VN - Thời gian qua, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang có diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số nước, gây tâm lý bất an, lo ngại cho người dân. Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, đã phát hiện, xử lý cương quyết nhiều hành vi vi phạm pháp luật có liên quan, cần khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác.