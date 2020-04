Cảnh báo hiểm họa từ việc san chiết gas tại cơ sở kinh doanh và gia đình

ANTD.VN - Hậu quả của nhiều vụ san chiết khí gas không đúng quy định, đã gây thiệt hại về người và tài sản. Vì lợi nhuận nên có nhiều cơ sở, cửa hàng kinh doanh gas đã phớt lờ và xem nhẹ sự an toàn tính mạng của người dân, lén lút san chiết gas trái phép...

Vụ nổ bình gas đã xảy ra tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh ngày 7-4, lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn PCCC trong việc san chiết, sử dụng khí gas sai quy cách. Vụ nổ khí gas này đã gây hư hại nhiều tài sản, làm 2 người bị thương nhẹ...

Hậu quả khôn lường

Trước tính chất nghiêm trọng vụ việc, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã điều tra và xác định do chủ nhân là ông Đỗ Đức T (60 tuổi) thấy bình gas trong nhà đã hết, nên gọi điện thoại cho người của cơ sở kinh doanh gas đến thay. Trong quá trình tháo lắp, thay thế đã bất ngờ xảy ra nổ lớn.

Vụ nổ khí gas gây cháy lớn tại quận Hai Bà Trưng

Chúng ta hẳn vẫn nhớ vụ nổ khí gas tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào tháng 11-2019. Thời điểm này, một số công nhân trong quá trình vận chuyển ga từ xe ô tô vào cửa hàng đã để xảy ra sự cố làm rơi bình gas, khiến lửa bùng phát. Đám cháy nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận, đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hai Bà Trưng phối hợp khống chế, dập tắt lửa nên đã không có thương vong về người.

2 trong hàng trăm vụ nổ khí gas xảy ra trong thời gian qua với nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng tính chất nghiêm trọng giống nhau vì đều là khí gas phát nổ và do thực hiện san chiết gas sai quy định. Đã có một thời bình gas mini là nỗi ám ảnh với thực khách tại các quán lẩu. Bình gas mini có tính ưu việt gọn nhẹ, dễ vận chuyển thay thế nhưng lại dễ gây hỏa hoạn...

Đối với bình gas gia đình cũng dễ trở thành quả bom ở trong mỗi ngôi nhà, nếu người sử dụng sai quy cách và khi phát nổ sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Vụ nổ do khí gas tại của hàng điện tử ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã làm 2 người bị thương

Phân tích nguyên nhân phát nổ khí gas tại gia đình, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Khí gas chỉ có thể phát cháy, nổ khi có tác động trực tiếp của lửa trần, hoặc các tia lửa do ma sát tạo nên. Đối với các vụ nổ khí gas xảy ra trong thời gian qua, nguyên nhân do bình hở thoát khí làm ngưng tụ trong không gian nhất định, khi bật điện hoặc có cú va đập cứng tạo tia lửa dẫn đến bùng phát đột ngột, tạo nên nổ khí gas”.

Cách sử dụng gas an toàn

Trước những thiệt hại do cháy, nổ bình gas trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã chủ động có nhiều biện pháp, tuyên truyền xử lý cơ sở vi phạm và nâng cao kỹ năng cho người dân đối với công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn nhà cung cấp có uy tín, sử dụng chai gas của những hãng lớn có chất lượng. Khi mua gas, bếp gas, phụ kiện gas nên tìm đến cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, không nên mua qua điện thoại theo các tờ rơi quảng cáo được phát tại nhà.

Khi mua mới hoặc đổi bình gas, nên chọn các loại bình gas và phụ kiện chính hãng. Bình gas phải có nhẵn mác đầy đủ, xuất xứ rõ ràng và có niêm phong tem chính hãng, hoa văn sắc nét, không bị nhòe, nhăn... Tuyệt đối không sử dụng các bình gas quá hạn hoặc bị rỉ sét do ăn mòn kim loại, van khóa hỏng.

Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội dập tắt vụ cháy do nổ khí gas tại quận Hai Bà Trưng năm 2019

Người tiêu dùng cũng nên sử dụng van điều áp, ống mềm chuyên dùng cho bếp gas và có chất lượng tốt. Tại những vị trí chuột có khả năng vào, nên dùng ống mềm có bảo vệ lưới kim loại chống chuột cắn. Bình gas luôn đặt ở tư thế thẳng đứng, không đặt nằm và quá trình sử dụng không dự trữ thêm bình.

Bình gas nên để cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (bếp lửa, công tắc, phích cắm điện) tối thiểu 1,5m. Tủ bếp nơi chứa bình gas không nên làm kín, để có thể ngửi được khí gas rò rỉ. Bếp gas phải đặt cách tường, hoặc các vật chắn khác ít nhất 15, 20cm và xa các vật liệu dễ cháy nổ, tránh gió lùa trực tiếp để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Khi không đun nấu, phải khoá van ở cổ bình của bình gas đang sử dụng, bật bếp xem lửa cháy lên không và phải chờ lửa cháy hết mới tắt bếp.

Không sử dụng mà vẫn có mùi khí gas nồng nặc, rất có thể do đường dây dẫn gas bị xì, khoá van bị hỏng hoặc ống gas nối sai khớp. Trường hợp này cần nhanh chóng khóa van đầu bình gas, cô lập khu vực gas đang xì và không được có những hành động làm phát sinh tia lửa như bật công tắc đèn, cầu dao điện, giữ nguyên trạng thái của các công tắc, phích cắm của thiết bị điện đang sử dụng như đèn, quạt, nồi cơm điện, đồng thời cảnh báo không cho những người đang hút thuốc, cầm cây nhang vừa thắp đi vào khu vực có khí gas rò rỉ và mở các cửa sổ, cửa đi, dùng quạt làm thông thoáng khu vực để làm giảm tỷ lệ hơi gas trong không khí, tránh cháy, nổ.