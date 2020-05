Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng từ việc không tuân thủ an toàn phòng cháy

Dư luận đang rất quan tâm đến vụ cháy xảy ra tại công ty TNHH Song Ngân, khiến 3 người tử vong. Bởi lẽ, công ty này không được phép hoạt động, nhưng vẫn cố tình bất chấp quy định đình chỉ của cơ quan chức năng và để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Thờ ơ với những quy định an toàn PCCC

Vụ cháy nêu trên ngoài thiệt hại về tài sản, lửa đã làm chết 3 công nhân là anh N.D.T (SN 1997) và anh H.M.S (SN 1972), cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; chị N.M.T (SN 1972), trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Vụ cháy tại khu Công nghiệp Phú Thị đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Vụ cháy này đã tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chấp hành các quy định an toàn PCCC của các cơ sở kinh doanh, sản xuất. Với chức năng và nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNHC - CAH Gia Lâm, qua kiểm tra đã phát hiện Công ty Song Ngân không đủ điều kiện để hoạt động, sản xuất. Năm 2019, đơn vị đã lập hồ sơ xử phạt hành chính, đồng thời lập hồ sơ báo cáo cấp trên có biện pháp đình chỉ hoạt động của công ty này, nhằm hạn chế tối cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Theo đó, ngày 9/9/2019, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động đối với kho xưởng cho thuê của Công ty Song Ngân. Tiếp đến ngày 15/10/2019, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã ký quyết định đình chỉ hoạt động đối với kho xưởng cho thuê thuộc công ty này, với lý do: "Nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng".

Thờ ơ với công tác phòng cháy, nghiêm trọng hơn là không chấp hành quy định an toàn PCCC, công ty này vẫn lén lút hoạt động trong cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy cao và phải trả giá quá đắt. Trước đó, trong một vụ việc khác và cũng do vi phạm quy định an toàn PCCC, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến 8 người chết tại ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, xảy ra giữa tháng 4-2019.

Khu nhà xưởng này đã nhiều lần bị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm xử lý vi phạm “3 không” về an toàn PCCC. Nguy hiểm hơn, đây là khu vực xây dựng vi phạm quy định, nên chủ đầu tư đã lén lút hoạt động mặc dù việc cảnh báo, xử lý, đình chỉ đã được thực hiện nhiều lần. Sự vô cảm, thờ ơ, vô trách nhiệm với các quy định thực hiện an toàn PCCC của chủ cơ sở đã dẫn đến cháy, nổ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT, CSTT - CAH Gia Lâm hỗ trỡ phân luồng cho lực lượng PCCC và CNCH dập lửa vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Song Ngân

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, hiện nay còn rất nhiều cơ sở sản xuất, kho xưởng tồn tại về an toàn PCCC. Điển hình như kho, xưởng, cơ sở sản xuất tại đường Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng; các quận Nam Từ Liêm và Hoàng Mai... Những cơ sở này đều được xây dựng chắp vá, là nhà bao lợp bằng tôn tạm bợ, rất thiếu thiếu bị, phương tiện an toàn phòng cháy. Nhiều cơ sở cũng đã bị xử lý nhiều lần do vi phạm an toàn PCCC, chưa khắc phục lắp đặt, bổ sung thiết bị PCCC theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC, nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Nhiều cơ sở đã đối phó việc đình chỉ hoạt động bằng cách khóa cửa ngoài, cổng ra vào để hoạt động bên trong. Điều này càng làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ và hậu quả khôn lường khi xảy cháy.

Trước những tồn tại về an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở sản xuất, kho xưởng..., Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC, nâng cao ý thức, kỹ năng cho người người đứng đầu cơ sở, giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp.

Toàn bộ diện tích hàng trăm m2 nhà xưởng bị sập đổ do sức nóng của lửa

Theo Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, quy định an toàn PCCC đối với cơ sở sản xuất, kho xưởng có tập trung đông người được quy định rất chặt chẽ, chỉ cần thiếu tuân thủ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Đối với công tác phòng cháy, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định và chủ động phòng ngừa phải chính từ ý thức của chủ cơ sở, người dân, mới hạn chế được cháy và những cơ sở tuân thủ theo kiểu đối phó, lơ là với an toàn PCCC chính là điều kiện phát sinh các vụ cháy nổ”.

Sự nghiêm ngặt đối với nhà xưởng, cơ sở sản xuất được chiếu theo Nghị định 79/CP của Chính phủ về tiêu chuẩn PCCC nhà kho, nhà xưởng doanh nghiệp và được cụ thể hóa phù hợp với nhà xưởng sản xuất phải đủ các tiêu chuẩn PCCC, nhà kho phải được duy trì thực hiện trong suốt quá trình doanh nghiệp vận hành. Cùng với đó, thành lập đội PCCC cơ sở, được huấn luyện kỹ nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng hướng dẫn thoát nạn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. Các cơ sở bắt buộc phải gắn niêm yết bảng nội quy PCCC kho, tiêu lệnh PCCC, bảng cấm lửa, cấm hút thuốc…, trong khuôn viên kho xưởng.

Mặt khác, các cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền ý thức phòng chống cháy nổ của công nhân viên. Nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa hoặc nhiệt dưới mọi hình thức bên trong hoặc bên cạnh nhà kho, nhà xưởng. Lắp đặt hệ thống chống sét, chống rò điện, chống phát sinh tĩnh điện phù hợp và các hệ thống điện đúng thiết kế, đồ dùng điện đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa vụ cháy Công ty TNHH Song Ngân

Nên sử dụng đường dây dẫn điện âm tường nhằm tăng sự an toàn, hạn chế sự tác động lý hóa, bị gặm nhấm, thấm ướt…

Thiết bị tự ngắt (aptomat) cần được đầu tư bài bản. Nên lắp hệ thống điện tổng và đối với từng thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Hàng hóa trong kho cần sắp xếp khoa học, để trên giá kệ gọn gàng. Phân loại từng mặt hàng có cùng tính chất và đặt ở từng vị trí riêng để khi có sự cố cháy còn có cách chữa cháy thích hợp.

Cùng với đó, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC kho xưởng theo tiêu chí: mỗi tầng/sàn tối thiểu là 2-3 bình chữa cháy đối với diện tích thuê kho 100m2; nhỏ hơn thì cũng cần có ít nhất 2 bình chữa cháy. Luôn có lối đi thoát hiểm thông thoáng và các điều kiện thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Doanh nghiệp cho thuê kho bãi, mặt bằng với bên thứ 2, cần xác định trách nhiệm rõ mỗi bên trong công tác PCCC ở hợp đồng thuê kho bãi. Doanh nghiệp không tàng trữ chất cấm, không lưu hóa chất có khả năng dễ cháy nổ như: gas, xăng, dầu, cồn, hóa chất khác khi chưa có sự cấp phép của cơ quan chức năng .

"Đặc biêt, Khi xảy ra cháy, nổ cần tổ chức sơ tán thoát nạn kịp thời và báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số 114; Hoặc liên hệ công an gần nhất và tìm mọi cách dập lửa càng sớm càng tốt" - Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.