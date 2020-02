Để cung ứng khẩu trang phòng dịch virus Corona đồng thời bình ổn giá khẩu trang trên thị trường, nhiều đơn vị trong ngành may mặc Việt Nam đã chung tay vào cuộc để cùng cộng đồng phòng chống dịch Đây là một đơn vị may mặc ở tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua đơn vị này đã huy động tối đa nhân lực cho sản xuất khẩu trang kháng khuẩn Mỗi ngày, đơn vị này có thể sản xuất được 60.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn Được biết, năng lực sản xuất của đơn vị này có thể tăng lên 200.000 chiếc mỗi ngày, vì mục tiêu phòng chống dịch bệnh của quốc gia Được biết, những chiếc khẩu trang này cũng được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận khẩu trang nano kháng khuẩn Hiện nay, đơn vị đang huy động nhân lực để đẩy mạnh sản xuất mặt hàng khẩu trang, giá bán 1 chiếc khẩu trang nano được công ty niêm yết là 19.000 đồng/ chiếc Với giá thành vừa phải, tái sử dụng nên loại khẩu trang này được đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như việc bảo vệ môi trường Tính năng quan trọng của khẩu trang này nằm ở lớp than hoạt tính, có khả năng lọc bụi, mùi và vi khuẩn siêu mạnh nhờ các lỗ xốp trên bề mặt của lớp than, giúp hấp thu các chất độc dưới dạng hạt li ti và ngăn chặn chúng đi vào cơ thể Khẩu trang nano kháng khuẩn được thiết kế bởi 3 lớp bảo vệ Những ngày qua đơn vị này đã gấp rút sản xuất ngay 1 triệu sản phẩm cho Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên theo đơn hàng đã ký kết Công nhân tập trung sản xuất khẩu trang, đáp ứng nhu cầu của người dân phòng chống dịch Đơn vị này đã dốc toàn lực để sản xuất loại khẩu trang nano kháng khuẩn theo đơn đặt hàng của tỉnh Mặc dù sản xuất trong thời gian gấp rút, nhưng từng khâu làm việc vẫn đảm bảo Các nhóm kiểm tra kỹ mỗi khẩu trang trước khi đóng gói xuất xưởng Với nhu cầu cấp thiết, đơn vị này hoàn toàn có thể mở rộng quy mô để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn với sản lượng lên đến 200.000 chiếc mỗi ngày Đánh giá về tác động của dịch bệnh do virus Corona, đơn vị này đã chuẩn bị nguyên phụ liệu cho sản xuất trước từ 60 - 90 ngày Hiện tại, công tác phòng chống dịch luôn được tập trung ở mức độ cao nhất Người dân tỉnh Thái Nguyên mua khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế đồng thời nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang ở các nơi công cộng, hạn chế việc đi lại và đến những nơi công cộng tập trung đông người…

