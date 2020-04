Cảm ơn người dân, cơ quan, doanh nghiệp đồng hành cùng Công an Thủ đô phòng, chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Ngày 10-4, Giám đốc Công an Thành phố đã gửi thư cảm ơn người dân, các cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung thư nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an Thủ đô đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm tham gia trực tiếp, trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào thành công trong kiềm chế dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô, được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an Thủ đô đã nhận được nhiều sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tổ chức doanh nghiệp về cả vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh việc thực hiện tốt hỉ thị số 16 của Thủ trướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND Thành phố về cách ly xã hội, nhân dân và doanh nghiệp dã chung tay, đồng lòng, dành những tình cảm, phần quà hỗ trợ kịp thời, có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng, động viên khích lệ rất lớn tới cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu. Lực lượng Công an Thủ đô xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia nhiều hơn nữa trong thười gian tới.

Cả đất nước đang trong giai đoạn tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà nội sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Xin trân trọng cám ơn!