Các vụ cháy nhà dân nghiêm trọng gây thương vong gần đây

Một vụ cháy nhà nghiêm trọng diễn ra lúc 4h sáng 21-1-2020 trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM, khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng, bao gồm mẹ và bốn người con. Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B.

Ngay sau khi được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy đã điều động 3 xe, 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, tuy nhiên do hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi có 4 xe máy chắn đường vào nhà bị cháy. Theo quan sát, hiện trường vụ cháy là căn nhà cấp 4, rộng 36m2, không có cửa thoát hiểm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cho biết, việc 4 xe máy để chắn ngang cửa ra vào đã làm lửa nhanh chóng bao trùm và làm sập gác gỗ của căn nhà dẫn đến hậu quả đáng tiếc là 5 người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xe cứu thương tới đưa thi thể các nạn nhân đi trong vụ cháy nhà dân quận 9 sáng 21-1-2020

Hàng chục người tử vong do cháy nhà trong tháng 12-2019

Ngày 1-12, một đám cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà trên phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi ngôi nhà bốc cháy, 3 bà cháu là bà Phùng Thị Kim Tân (60 tuổi), hai cháu Trịnh Thị Dung (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi) đã hô hào kêu cứu. Ngay sau đó, người dân đã khẩn cấp sang cứu, tuy nhiên do ngôi nhà được khóa nhiều lớp nên người dân không thể vào bên trong cứu người.

Lập tức lực lượng chữa cháy đã đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên khi vào được bên trong thì 3 bà cháu đã tử vong do ngạt khói.

3 bà cháu chết trong căn nhà khóa sau khi kêu cứu trong tuyệt vọng

Khoảng 19 giờ 45 ngày 10-12, tại tổ dân phố 1C (thị trấn Đạ Tẻh, H.Đạ Tẻh) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến tất cả 4 người trong một gia đình tử vong. Nạn nhân tử vong gồm: anh K’Nhân (22 tuổi), chị Tô Thị Hiền (vợ của anh K'Nhân, 24 tuổi) cháu Ka Mộc Trà (3 tuổi) và cháu Ka Thảo Nguyên (3 tháng tuổi, cùng là con của anh K'Nhân, chị Hiền).

Theo thông tin từ các nhà dân xung quanh, vào thời điểm trên đã nghe thấy tiếng cãi nhau tại nhà anh K'Nhân, sau đó là các tiếng la hét thất thanh cùng ngọn lửa bao phủ căn nhà. Hàng xóm đã sang dập tắt lửa và cứu người nhưng bất thành do phòng ngủ nơi phát ra ngọn lửa bị khóa trái từ bên trong. Ghi nhận ban đầu, vụ cháy nồng nặc mùi xăng.

Người dân thị trấn Đạ Tẻh bàng hoàng vì thảm án khiến 4 người tử vong

Vụ cháy nhà làm 3 người thiệt mạng tại đường Võ Thị Nhờ (P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) khiến người dân chưa hết bàng hoàng. Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 7-12-2019 ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà 2 tầng trên đường Võ Thị Nhờ (P.Tân Thuận Đông, Q.7). Khi bốc cháy bên trong nhà có 2 phụ nữ và 1 cháu nhỏ bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do lửa bùng phát dữ dội nên 3 nạn nhân không thể thoát ra ngoài và tử vong bên trong căn nhà. Thi thể 3 nạn nhân được phát hiện ở khu vực căn phòng tại tầng lửng. Các nạn nhân được xác định là chị N.T.N.D (45 tuổi), chị N.T.M.H (41 tuổi, em ruột chị D.) và cháu N.M.T (2 tuổi, con chị H.).

Hiện trường vụ hỏa hoạn trên đường Võ Thị Nhờ làm 3 người thiệt mạng

Những ngày cuối cùng của năm 2019, cũng xảy ra thêm 1 vụ cháy nhà nghiêm trọng tại Phú Quốc. Ngày 28-12, tại căn nhà được được cho thuê làm homestay ở số 6, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 8, thị trấn Dương Đông đột nhiên bốc cháy dữ dội, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, làm 2 người chết.

Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định 1 thi thể bị chết cháy nằm ở trong phòng tắm, 1 thi thể ở chân cầu thang. Những nạn nhân còn lại thoát ra được đều bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai nạn nhân tử vong được xác định là nữ du khách quốc tịch Nga và Nam Phi.

Nhiều vụ tử vong thương tâm do mắc kẹt trong đám cháy

Ngày 17-8-2019, cháu bé bị bại não đã tử vong thương tâm do căn nhà bốc cháy khi không có ai ở nhà. Cụ thể, vào thời điểm trên khi người dân phát hiện căn nhà chị Bế Thị Sanh trú ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) bốc cháy nên hô hoán hàng xóm sang dập tắt ngọn lửa. Sau đó, người dân phát hiện cháu Bế Minh Ph. (2007, là con chị Sanh) bị bệnh bại não bẩm sinh không thể di chuyển đã tử vong trong phòng ngủ.

Hiện trường vụ hai mẹ con tại Hải Dương tử vong thương tâm do mắc kẹt trong ngôi nhà đang bốc cháy

Tháng 9-2019, hai mẹ con tại Hải Dương đã tử vong thương tâm do mắc kẹt trong ngôi nhà đang bốc cháy. Vụ cháy xảy ra tại xã Thanh An (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) trong ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi ở thôn Tiên Tảo). Khi căn nhà bốc cháy, con gái lớn (17 tuổi) của chị Phương đã may mắn thoát chết do chạy lên mái nhà và được người dân đưa ra ngoài. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Phương và con gái nhỏ mới 1 tuổi vẫn mắc kẹt tại phòng ngủ trên gác xép căn nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Sau hơn 1 tiếng, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên hai mẹ con chị Phương đã tử vong.

Cháy lớn ở đường Đê La Thành, Hà Nội, khiến 2 người tử vong và hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi

Vào tháng 9-2018, vụ cháy kinh hoàng đã diễn ra tại khu phố đông đúc bậc nhất Hà Nội. Khoảng 18h ngày 17-9, đám cháy lớn cùng cột khói đen bốc cao cả chục mét từ ngôi nhà trên đường Đê La Thành (Hà Nội), cách Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khoảng vài chục mét. Lửa nhanh chóng lan ra nhiều cửa hàng khác xung quanh. Hỏa hoạn xảy ra khiến 2 người chết do ngạt khí và nhiều ngôi nhà sát với Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) bị thiêu rụi. Tổng cộng có 19 nhà bị hư hại, 31 hộ và 99 nhân khẩu chịu ảnh hưởng.