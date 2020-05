Các nguyên tắc bắt buộc khi học sinh, sinh viên quay lại lớp

Các trường học phải đảm bảo an toàn trước khi cho học sinh đi học trở lại

Đeo khẩu trang, ngồi giãn cách…

PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT kết hợp xây dựng, ban hành quy định để thực hiện trường học an toàn một cách cụ thể, chi tiết với từng giáo viên, phụ huynh, học sinh… khi cho học sinh quay trở lại trường.

Trong đó, 3 nguyên tắc bắt buộc là học sinh phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách và vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, lớp học hàng ngày. “Việc khử khuẩn, vệ sinh rất cần thiết trong thời điểm này. Theo đó, các em phải rửa tay thường xuyên, lau chùi bàn ghế. Tôi cũng khuyến cáo các bà mẹ nên mua cho con em mình một lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn. Nhà trường cần bố trí nơi rửa tay với xà phòng, để dung dịch sát khuẩn, hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định” - PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, tới đây học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố sẽ trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài ngày, do đó bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thì cũng cần phải tạo ra được tâm lý tốt cho các em học sinh, phụ huynh về trường học an toàn. Đặc biệt với học sinh các khối mầm non, tiểu học, trước khi đến trường, phụ huynh cần dặn dò các em thật kỹ các việc cần làm khi đến lớp, tiếp xúc với thầy cô và các bạn.

Trách nhiệm của nhà trường rất lớn

Để đảm bảo an toàn trường học khi học sinh đi học trở lại, Bộ Y tế vừa đưa ra hàng loạt khuyến cáo quan trọng, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của các nhà trường. Theo đó, trước khi cho học sinh đi học trở lại, các nhà trường có trách nhiệm phải đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học.



Cụ thể như đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc nước dùng riêng cho mỗi học sinh; bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch; đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ; đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Tăng cường thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa…

Trách nhiệm quan trọng thứ hai của các nhà trường là phải tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh các biện pháp bảo vệ trước dịch bệnh. Trong đó, cần tuyên truyền các biện pháp bảo vệ, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà…

Thứ ba, các nhà trường phải quy định rõ và hướng dẫn học sinh những việc được làm, cần làm trong thời gian ở trường học như: yêu cầu học sinh rửa tay bằng xà phòng và nước sạch theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế trước khi vào lớp học; không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, gối chăn; nghiêm cấm học sinh nhạc khổ bừa bãi; yêu cầu đeo khẩu trang trong thời gian ở trường…

Thứ tư, phải đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5m; đảm bảo hoạt động tối thiểu trong các hoạt động chung của học sinh, giáo viên…

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng hướng dẫn các nhà trường xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học. Cụ thể, phải khai thác tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ và xử trí sau khi hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Đối với những trường hợp nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ cần ghi lại thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh, nếu cần thiết thì nhân viên y tế trường học đưa giáo viên, học sinh hoặc phối hợp với phụ huynh đưa học sinh đến cơ sở y tế…