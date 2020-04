Bốn người bị đứt rời cẳng tay, cẳng chân được "hồi sinh" trong 2 tuần cách ly xã hội

ANTD.VN - Là trụ cột của gia đình, mới đây trong lúc lao động anh T.Đ.T. (44 tuổi, ở Hà Nam) không may bị lưỡi dao của máy nghiền bột cắt đứt phăng cẳng tay trái, tưởng như sẽ phải tàn phế suốt đời…

Ca phẫu thuật vi phẫu nối cẳng tay bị đứt rời cho bệnh nhân T.Đ.T.

Sáng nay, 21-4, Bệnh viện Việt Đức thông tin cho biết, trong 2 tuần cả nước thực hiện cách ly xã hội phòng dịch Covid-19 vừa qua, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình - Thẩm mỹ của bệnh viện này đã nối thành công 4 trường hợp chi thể lớn đứt rời, gồm 3 người đứt rời cẳng tay, 1 người đứt cẳng chân.

Mới đây nhất là trường hợp bệnh nhân T.Đ.T (44 tuổi, Hà Nam) bị các lưỡi dao của máy nghiền bột cắt đứt phăng cẳng tay bên trái. Là trụ cột gia đình, cả nhà trông vào nghề làm bún, thế nên khi tai nạn bất ngờ xảy đến, nhìn thấy cẳng tay thuận của mình bị máy cắt đứt lìa ra, máu chảy xối xả, anh T. thực sự rơi vào hoảng loạn.

Ngay sau tai nạn, anh T. được gia đình cầm máu tạm thời và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam sơ cứu, bảo quản lại phần tay đứt rời, rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, qua hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ phối hợp cùng với các bác sĩ Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật vi phẫu cấp cứu nối lại cẳng tay đứt rời cho người bệnh.

Đến hôm nay, 6 ngày sau mổ, cẳng tay đứt rời đã thực sự được “hồi sinh” trên cánh tay tưởng như tàn phế của anh T.Đ.T. Bàn tay đã bắt đầu có cử động và cảm giác. Người bệnh vẫn được tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại viện, trong thời gian tới còn phải trải qua quá trình luyện tập phục hồi chức năng để có thể vận động lại như trước.

Bác sĩ Tô Tuấn Linh, Khoa phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, người trực tiếp tham gia ca mổ cho bệnh nhân T.Đ.T. cho biết, cũng giống như 3 trường hợp được nối chi thể đứt rời còn lại, đây là một ca mổ rất khó khăn, do phần cẳng tay bị cắt đứt rời ở vị trí cao 1/3 trên cẳng tay, các thành phần tổ chức và mạch máu thần kinh bị dập nát nhiều, lại có nhiều dị vật dính vào.

Được biết, mỗi năm Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hàng trăm trường hợp người bệnh đứt rời các phần cơ thể như tay chân, da đầu, môi, mũi, tai, dương vật do các nguyên nhân tai nạn khác nhau. Trong đó có các trường hợp đứt rời cả hai tay, hai chân hay phối hợp trong các bệnh cảnh đa chấn thương nặng khác. Do vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ và an toàn lao động để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.