Bộ Y tế khuyến cáo không uống quá 2 lon bia, 2 chén rượu trong ngày Tết

Bộ Y tế đưa khuyến cáo hạn chế uống rượu bia trong dịp Tết

Theo Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, rượu được xác định có liên quan đến 200 loại bệnh, là chất gây nhiều bệnh nhất trong các chất nguy hại cho sức khỏe.

Việt Nam là nước đứng thứ ba khu vực châu Á về tiêu thụ rượu, bia. Đặc biệt, vào dịp tết, lễ hội đầu xuân như hiện nay thì nhu cầu tiêu dùng rượu bia tăng đột biến do rượu, bia là đồ uống thường không thể thiếu trong mỗi dịp liên hoan.

Cũng vì thế, những ngày này, số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu có xu hướng gia tăng, nhiều trường hợp nguy kịch do xuất huyết tiêu hóa, men gan tăng, viêm gan, xơ gan, viêm tụy…

Để bảo đảm sức khỏe trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và các ngày lễ hội đầu Xuân, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện tốt các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

“Hãy hạn chế uống rượu, bia vì không có ngưỡng nào là an toàn. Nếu có uống: không nên uống quá hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, một đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày/tuần.

Một đơn vị cồn tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. Như vậy một đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%); một cốc bia hơi 330 ml; một ly rượu vang 100 ml (13,5%); hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%)” – Cục Y tế dự phòng khuyến cáo.

Đặc biệt, Cục Y tế dự phòng kêu gọi người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia. Chỉ uống rượu, bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng.