Bộ trưởng Giáo dục nhắc nhở không "dễ dãi" trong tuyển sinh đại học, nhất là xét tuyển bằng học bạ

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2020, trong đó đặc biệt đặt ra quy định về tổ chức tuyển sinh riêng.

Theo đó, quy chế quy định cơ sở đào tạo đại học phải đáp ứng các điều kiện: Có bộ phận độc lập chuyên trách; nhân lực đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý và chuyên môn; ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa và/hoặc tự luận đủ lớn để xây dựng đề thi; có quy chế, đề án tổ chức thi tuyển sinh; đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp quy mô, hình thức tổ chức thi.

Vấn đề chất lượng tuyển sinh bằng xét học bạ THPT cũng được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đặc biệt lưu ý. Bộ trưởng cho rằng điểm học bạ có sự khác nhau giữa các trường, vùng miền. Thực tế cho thấy sẽ tồn tại học bạ có điểm cao vút, "long lanh" nhưng chất lượng thực tế chưa chắc cao.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ đối chiếu, so sánh kết quả học bạ điện tử so với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT để đánh giá chất lượng giáo dục thực tế. Những giáo viên có điểm học bạ điểm cao, khi so sánh khác xa với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ cần đặt câu hỏi. Nhà trường phải xem xét, chịu trách nhiệm.

Các trường tổ chức thi tuyển sinh riêng phải tuân thủ nhiều quy định mới

Quy chế tuyển sinh 2020 cũng quy định rõ các trường không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành. Những tổ hợp chỉ thay đổi các ngoại ngữ khác nhau được coi là một tổ hợp.

Đề án tuyển sinh, hình thức đào tạo của các trường phải được xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử trước 15 ngày, tính đến thời điểm thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển và cập nhật điều chỉnh thông tin tại các thời điểm tuyển sinh.

Từ năm nay, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Bộ GD-ĐT tiếp tục quy định tiêu chí xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, để xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe.

Ngoài 2 ngành Y khoa và Sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu các ngành đào tạo khác vào sẽ do các trường tự quy định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh của mình. Các trường đại học có trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của mình với cơ quan quản lý và xã hội, với người học.

Nếu thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược, điểm học bạ trung bình tối thiểu phải từ 8.0 trở lên.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, điểm học bạ trung bình phải đạt tối thiểu từ 6.5 trở lên.

Ngoài ngành Y khoa và Sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu các ngành đào tạo khác vào sẽ do trường tự quy định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh.

Năm 2020, Sở GD-ĐT, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển. Từ năm 2021, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định của các trường đại học.