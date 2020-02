Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xin ý kiến Chính phủ cho học sinh 3 tỉnh nghỉ học phòng Corona

Công văn Bộ GD-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ nêu: trước tình hình dịch bệnh do virus Corona tiếp tục diễn biến phức tạp, để bảo đảm sức khoẻ cho người học, cán bộ, giáo viên, Bộ GD-ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là địa phương do Thủ tướng công bố dịch (trước tiên theo Quyết định số 173/QĐ-TTg là 3 địa phương: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa) cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm thời nghỉ học từ ngày 3/2 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí thời gian học bù vào thời gian thích hợp.





Ngày 1/2, đa số trường phổ thông ở Hà Nội vẫn học tập bình thường với việc sử dụng khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 31-1 đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra của Bộ GD-ĐT.

Ban này bao gồm 29 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc là các Phó Trưởng Ban. Đối với các tỉnh, thành phố chưa công bố dịch, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở Y tế.Trước đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, sẵn sàng đáp ứng các tình huống về dịch bệnh trong trường học; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường. Cũng theo kế hoạch này, Bộ GD-ĐT đưa ra 3 kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong trường học: Tình huống 1, là khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học; tình huống 2, là khi xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập trường học; và tình huống 3, là khi dịch bệnh lây lan trong trường học. Mỗi tình huống đều có phương án chi tiết để ứng phó.