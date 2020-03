Bộ GD-ĐT kêu gọi tận dụng thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid để ôn thi

Trước việc học sinh cả nước phải nghỉ học tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, năm học 2019-2020 sẽ kết thúc vào ngày 30-6; kỳ thi THPT quốc gia năm học 2019-2020 sẽ tổ chức vào các ngày 23, 24, 25, 26-7-2020.



Với lịch thi mới này, nhiều thí sinh thắc mắc, kỳ thi THPT quốc gia 2020 liệu có thay đổi gì về khâu tổ chức, ôn thi…

Trước thắc mắc này, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT khẳng định nếu tình hình dịch bệnh không có diễn biến bất thường, phức tạp hơn trong thời gian tới thì công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020 sẽ được triển đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ lịch trình, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

Ông Trinh cũng khẳng định, phương thức thi THPT quốc gia năm 2020 về cơ bản giữ ổn định như năm 2019. Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa. Do đó, tài liệu để các thí sinh tham khảo tốt nhất là đề thi chính thức và đề tham khảo của kỳ thi THPT năm 2019.

Năm 2020, Bộ GD-ĐT không công bố đề tham khảo kỳ thi THPPT quốc gia

"Phần lớn các câu hỏi trong đề thi là kiến thức cơ bản, chủ yếu ở nội dung chương trình lớp 12. Các câu hỏi trong mỗi đề thi của hầu hết các môn đều được sắp xếp theo từng nhóm về độ khó và được xếp lần lượt từ dễ đến khó để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài.

Theo đó, các nhà trường cần tổ chức cho giáo viên, học sinh tham khảo, phân tích kỹ đề thi tham khảo và đề thi chính thức năm 2019 làm cơ sở cho việc dạy học, ôn tập đạt kết quả tốt"- ông Trinh cho biết.

Ông Mai Văn Trinh cũng đưa ra lời khuyên với học sinh lớp 12 năm nay: "Các em học sinh không cần quá lo lắng vì phần lớn các câu hỏi trong đề thi là kiến thức cơ bản. Sau đó có các câu hỏi nâng dần độ khó để có độ phân hóa. Các em hãy tận dụng thời gian nghỉ phòng chống dịch này để ôn tập, bổ sung kiến thức của mình để tự tin có một bài thi THPT quốc gia tốt nhất".

Ông Trinh cũng đề nghị các địa phương thực hiện các yêu cầu trong khâu chuẩn bị cho kỳ thi này. Theo đó, việc tổ chức thi tuân thủ các nguyên tắc: Không gây xáo trộn đối với việc dạy học của giáo viên, học sinh lớp 12, tổ chức gọn nhẹ, hạn chế tốn kém, căng thẳng cho xã hội, đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, đảm bảo kết quả thi tin cậy để sử dụng vào các mục đích xét tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở đào tạo sử dụng trong tuyển sinh.

Thứ nhất, thực hiện các phương thức linh hoạt, hiệu quả để tổ chức dạy học, ôn tập có chất lượng, không cắt xén chương trình ngay cả trong thời gian cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh, nhất là khi học sinh trở lại trường.

Thứ hai, các thầy cô phải bám sát đề thi minh họa của kỳ thi 2019 để phân tích định dạng và cấu trúc đề thi nhằm định hướng cũng như xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh.

Thứ ba, chuẩn bị đầy đủ đội ngũ cán bộ, giáo viên và lên kế hoạch tập huấn đầy đủ, chất lượng để đảm bảo tất cả những người tham gia kỳ thi phải nắm rõ nghiệp vụ và tổ chức tốt kỳ thi.

Thứ tư, rà soát kỹ càng cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thi, các thiết bị theo dõi an ninh, máy móc thiết bị phục công tác in sao đề thi, in phiếu trả lời trắc nghiệm, trang bị máy quét đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để chấm thi trắc nghiệm đảm bảo chính xác, không để xảy ra những sai sót liên quan đến vấn đề kỹ thuật.