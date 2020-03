Bí quyết cải thiện ù tai, ve kêu trong tai hiệu quả nhờ sản phẩm thảo dược

Ù tai, ve kêu trong tai là gì?

Ù tai, ve kêu trong tai là hiện tượng người mắc nhận thấy những âm thanh ảo có nguồn gốc từ chính hệ thống thính giác hoặc các cơ quan lân cận và thường không thể nghe được bởi người ngoài. Phần lớn ù tai là những tiếng kêu đơn âm như: Tiếng ù ù, e e, o o... Tuy nhiên, cũng có trường hợp nghe thấy những âm thanh như: Tiếng ve kêu, tiếng dế kêu, tiếng chuông reo...

Ù tai, ve kêu trong tai là tình trạng phổ biến, thường gặp ở người trên 55 tuổi. Tuy nhiên, những người trẻ cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc phải tình trạng này do thói quen sinh hoạt thiếu hợp lý.

Ù tai là tình trạng phổ biến

Nguyên nhân gây ù tai, ve kêu trong tai

Theo các chuyên gia, ù tai, ve kêu trong tai đôi khi không phải bệnh mà là triệu chứng của một tình trạng tiềm ẩn trong cơ thể. Dưới đây là những nguyên nhân gây ù tai phổ biến nhất:

- Tiếp xúc với tiếng ồn lớn: Tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong thời gian dài có thể làm tổn thương tế bào lông ở tai trong. Những tế bào lông này chịu trách nhiệm tiếp nhận âm thanh và chuyển đổi thành sóng âm rồi gửi đến não. Não phân tích những sóng âm này thành âm thanh có nghĩa mà chúng ta nghe được. Khi bị hư hại, tế bào lông sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ của mình và gây ra tình trạng ù tai, có tiếng ve kêu trong tai.

Tiếp xúc với tiếng ồn lớn dễ gây ù tai

- Do chức năng thận suy giảm: Theo đông y, thận khai khiếu ra tai. Điều này có nghĩa là, chức năng thận ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thính giác. Do đó, ù tai, ve kêu trong tai nhiều khả năng là do thận yếu.

- Mắc các bệnh về tai như: Viêm tai giữa, viêm ống tai ngoài, viêm tai trong, thủng màng nhĩ… cũng dễ làm tổn thương cơ quan thính giác và gây ra hiện tượng ù tai, có tiếng ve kêu trong tai.

- Tuần hoàn máu kém: Tuần hoàn máu có vai trò quan trọng giúp cung cấp oxy và dưỡng chất nuôi tế bào thần kinh tai, nhờ đó mà thính lực luôn khỏe mạnh. Khi tuần hoàn máu kém sẽ khiến quá trình này bị gián đoạn, cuối cùng dẫn tới triệu chứng ù tai, có tiếng ve kêu trong tai.

- Bên cạnh đó, các vấn đề khác như: Rối loạn khớp thái dương hàm, bệnh xơ cứng tai, huyết áp cao, tiểu đường… cũng có thể là nguyên nhân gây ù tai, ve kêu trong tai.

Xem thêm: Những thông tin có thể bạn chưa biết về chứng ù tai TẠI ĐÂY.

Bị ù tai có nguy hiểm không?

Theo các chuyên gia, ù tai không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu chậm trễ trong quá trình điều trị, chứng bệnh này có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng cho tâm lý, sức khỏe, cuộc sống cũng như công việc của người mắc.

Cụ thể như:

- Tự cô lập bản thân: Ù tai, có tiếng ve kêu trong tai khiến người bệnh gặp khó khăn khi nói chuyện. Điều này dễ khiến họ cảm thấy tự ti và dần cô lập bản thân, tránh khỏi các mối quan hệ xã hội, thậm chí bị trầm cảm.

- Gây mất ngủ: Vào ban đêm, khi không gian yên tĩnh, người mắc bệnh thường nhận thấy những tiếng kêu trong tai to nên dễ bị mất ngủ. Mất ngủ về đêm sẽ gây mệt mỏi và kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Người mắc chứng ù tai dễ bị mất ngủ

- Suy giảm thính lực: Bị ù tai trong thời gian dài khiến người bệnh nghe khó, lâu dần họ sẽ không thể nghe rõ những âm thanh bình thường, tiếng trò chuyện, thậm chí bị điếc tai.

- Ảnh hưởng tới công việc: Ù tai, ve kêu trong tai có thể làm ảnh hưởng xấu tới công việc. Điều này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy mà hậu quả trực tiếp liên quan tới thu nhập và chất lượng cuộc sống của người bị bệnh.

Cải thiện ù tai, ve kêu trong tai bằng cách nào?

Tùy vào mỗi nguyên nhân gây ù tai khác nhau mà bạn có thể lựa chọn cho mình phương pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện một số liệu pháp giúp giảm ù tai, có tiếng ve kêu trong tai như:

- Sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác: Tiếp xúc với âm thanh lớn có thể gây ù tai, có tiếng ve kêu trong tai. Vì vậy, nếu làm việc trong môi trường có nhiều tiếng ồn lớn, bạn nên sử dụng nút bịt tai để bảo vệ thính giác không bị tổn thương.

Dùng thiết bị bảo vệ thính giác giúp phòng ngừa ù tai khi tiếp xúc với tiếng ồn lớn

- Giảm âm lượng: Nghe nhạc lớn, xem tivi với âm lượng quá to cũng có thể khiến thính giác bị tổn thương và gây ù tai. Chính vì vậy, bạn hãy sử dụng tivi, điện thoại với mức âm lượng vừa phải để không gây hại cho thính lực.

- Tập luyện: Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường tuần hoàn máu tới tai, từ đó cải thiện ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai và giữ cho thính lực luôn khỏe mạnh.

- Sử dụng liệu pháp âm thanh: Nghe những âm thanh như: Tiếng mưa rơi, sóng biển, nhạc không lời cũng có thể che lấp tiếng ù ù trong tai và giúp bạn ngủ ngon giấc hơn.

Xem thêm: 6 cách cải thiện ù tai lâu ngày an toàn, hiệu quả TẠI ĐÂY.

Bí quyết cải thiện ù tai, ve kêu trong tai nhờ sản phẩm thảo dược

Các phương pháp như trên mang đến những tác dụng nhất định với người bị ù tai nhưng thường chỉ có hiệu quả tạm thời.

Theo giới chuyên gia, việc điều trị ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai cần phải đảm bảo các mục tiêu sau:

- Mục tiêu trước mắt: Giúp giảm đau, chống viêm trong trường hợp có viêm nhiễm ở tai. Giúp tăng cường lưu thông khí huyết, bổ sung các chất đến nuôi dưỡng thần kinh tai, từ đó làm tăng cường thính lực, cải thiện tình trạng ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai hiệu quả.

- Mục tiêu lâu dài: Giúp bổ thận bởi thận khai khiếu ra tai. Nếu chức năng thận kém thì khả năng nghe của tai cũng bị suy giảm. Vì vậy, về lâu dài, người bị ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai, điếc tai, suy giảm thính lực cần tìm biện pháp để tăng cường chức năng thận.

Hiện nay, các phương pháp điều trị thông thường mới chỉ tác động đến mục tiêu trước mắt mà chưa thực sự “chạm” đến mục tiêu lâu dài trong điều trị ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai, đó là tăng cường chức năng thận. Cũng bởi vậy mà nhiều người loay hoay tìm đủ mọi cách để cải thiện ù tai nhưng không mang đến hiệu quả như mong muốn.

Nhận thấy điều này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm chứa thành phần chính từ cây cối xay, kết hợp cùng nhiều thảo dược khác giúp đáp ứng cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong điều trị ù tai.

Sản phẩm được cấu thành từ các vị thuốc như: Câu kỷ tử, cốt toái bổ, thục địa có tác dụng bồi bổ chức năng tạng thận. Do vậy sẽ giúp tăng cường thính lực theo thuyết của y học cổ truyền liên quan giữa chức năng thận và sức khỏe thính giác.

Câu kỷ tử tốt cho người bị ù tai, có tiếng ve kêu trong tai

Ngoài tác động vào tạng thận, sản phẩm còn chứa các thành phần như: Đan sâm, L-carnitine fumarate, kẽm… mang tới tác dụng hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu. Nhờ vào điều này, sản phẩm giúp cải thiện ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai hiệu quả.

Không chỉ vậy, sản phẩm còn chứa nhiều thảo dược có tính chống viêm, giảm sưng khác như: Cối xay, vảy ốc, cẩu tích. Những thảo dược này đã được đông y sử dụng từ xa xưa giống như thuốc kháng sinh thực vật chuyên dùng cho các trường hợp bị viêm tai giữa, đau tai. Vì vậy, đây là giải pháp hiệu quả với những trường hợp người bị ù tai do mắc các bệnh viêm nhiễm ở tai.

Cũng chính bởi lý do này mà trong nhiều năm qua, sản phẩm này đã và đang là lựa chọn đáng tin cậy không chỉ của nhiều người bị ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai mà còn được xem là giải pháp hữu hiệu với các trường hợp bị điếc tai, suy giảm thính lực, nghễnh ngãng trên khắp mọi miền đất nước.

Ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai có thể gây nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc của người mắc. Chính vì vậy, bạn cần tìm ra phương pháp cải thiện tình trạng này càng sớm càng tốt và đừng quên sử dụng sản phẩm chứa thành phần chính từ cây cối xay mỗi ngày để thính lực luôn khỏe mạnh!

Sản phẩm đã nhận được đánh giá cao của nhiều chuyên gia. Mời bạn xem nhận xét của chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn TẠI ĐÂY.