Bị phê bình vì thịt lợn đắt ngang thịt bò, Bộ Nông nghiệp báo cáo Thủ tướng như thế nào?

Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng thực phẩm cuối năm 2019 và đầu năm 2020, trong đó trọng tâm là tình hình nguồn cung thịt lợn.

Sản lượng thịt cơ bản vẫn tăng mạnh

Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, hết năm 2019, dự báo hầu hết các đối tượng vật nuôi khác năm 2019 đều phát triển tốt. Sản lượng thịt hơi các loại cả năm 2019 ước đạt khoảng 5,0 triệu tấn, giảm 6,2% so với năm 2018. Trong đó, đàn bò tăng 2,4%, sản lượng thịt 350.000 tấn (tăng 4,4%); sữa đạt khoảng 1,1 triệu tấn (tăng 10%); đàn gia cầm tăng 13,5%, sản lượng thịt ước đạt 1,26 triệu tấn (tăng 15%) sản lượng trứng ước đạt 14,0 tỷ quả (tăng 12%).

Riêng chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) làm giảm đáng kể số đầu con và sản lượng so với 2018. Sản lượng thịt lợn cả năm 2019 ước đạt khoảng 3,3 triệu tấn, giảm 13,5% so với năm 2018 (bao gồm giảm khoảng 9,0% do thiệt hại bị bệnh DTLCP và gián tiếp do chưa tái đàn).

Giá thịt lợn trên thị trường đang tăng nóng từng ngày nhưng báo cáo Chính phủ, Bộ NN&PTNT vẫn bình chân cho rằng, đủ thịt tiêu dùng

Hiện nay, tổng đầu lợn theo báo cáo của các tỉnh hiện còn khoảng 25 triệu con, trong đó đàn nái là 2,7 triệu con; đàn lợn giống cụ kỵ, ông bà còn 109.000 con. Cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn lợn.

Các doanh nghiệp lớn có chuỗi sản xuất thịt lợn như Công ty C.P, Masan, Mavin… đã và đang mở rộng hàng trăm điểm bán thịt lợn chất lượng, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố (Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, TP.HCM,…) để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Về dự trữ các mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu các tháng cuối năm, bao gồm cả thực phẩm của các địa phương trọng điểm: TP Hà Nội (đã bố trí nguồn kinh phí 31.200 tỷ đồng) và TP.HCM (đã bố trí nguồn kinh phí 102.891 tỷ đồng) đang tổ chức triển khai kế hoạch dự trữ thực phẩm phục vụ nhu cầu các tháng cuối năm và phục vụ Tết nguyên đán.

Nhiều địa phương khác cũng đã tổ chức dự trữ các nguồn thực phẩm cho nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán như: Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức dự trữ 20.000 tấn thịt lợn; tỉnh Phú Thọ ước tính sản lượng thịt lợn đạt 10.000 tấn từ nay đến Tết âm lịch so với nhu cầu của địa phương là 7.000 tấn cho 3 tháng trước và sau Tết âm lịch.

Trong công văn, Bộ NN&PTNT khẳng định đã rất chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 793/QĐ-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bộ đã chủ trương phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm và thủy sản với tổng sản lượng các loại thực phẩm tăng hơn 400.000 tấn so với năm 2018, một phần phục vụ cho tăng trưởng, một phần bù đắp thiếu hụt do bệnh DTLCP.

Cùng với đó, nhiều địa phương đã chủ động chỉ đạo tái đàn có kết quả và đã có thịt lợn cung cấp cho thị trường. Người chăn nuôi đặc biệt quan tâm, biết cách áp dụng có hiệu quả các biện an toàn sinh học và vệ sinh phòng bệnh.

Giục giã tái đàn, bù đắt lượng thịt lợn bị thiếu

Trong khi đó, tại văn bản phê bình Bộ NN&PTNT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ NN&PTNT khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn giá những tháng cuối năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thiếu hụt thịt lợn, giá tăng cao ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, tại văn bản báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng thịt lợn cũng như dự báo nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, Bộ NN&PTNT không hề đề cập cụ thể. Theo như Bộ NN&PTNT báo cáo thì về cơ bản, trong dịp cuối năm 2019 và Tết Canh Tý 2020 người tiêu dùng vẫn cơ bản đủ thịt để sử dụng. Lượng thịt lợn thiếu hụt sẽ được bù bằng các loại thịt khác như thịt gà, thịt bò…

Cũng ngay sau khi có văn bản phê bình của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ NN&PTNT ngay lập tức có một loạt văn bản về việc đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung tái đàn, tăng nguồn cung thịt lợn cho thị trường cũng như các doanh nghiệp tổ chức tái đàn, không tiếp tay cho buôn lậu thịt lợn vào Việt Nam.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tích cực tái đàn, tuyệt đối không được tiếp tay cho buôn lậu lợn.

Trong công văn, Bộ NN&PTNT cho biết, để đảm bảo việc nuôi tái đàn lợn thận trọng, hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh DTLCP, kiểm soát được nguồn cung và giữ ổn định thị trường mặt hàng thịt lợn, Bộ NN&PTNT đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lợn tổ chức việc nuôi tái đàn lợn thận trọng, hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP lợn.

Tổ chức chăn nuôi, sản xuất đảm bảo bình ổn giá; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về nguồn cung và giá mặt hàng lợn thịt để người sản xuất và người tiêu dùng biết, tránh hiện tượng găm hàng, thổi giá lên cao bất thường.

“Tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn, buôn bán trái phép lợn, các sản phẩm lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước”- lãnh đạo Bộ NN&PTNT yêu cầu.