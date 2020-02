Bị bắt do đánh bạc có được bảo lãnh?

20/02/2020

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Em họ tôi đang bị tạm giữ tại cơ quan công an do đánh bạc. Do em tôi vi phạm lần đầu, có mẹ đang bị bệnh nặng nên gia đình tôi muốn bảo lãnh cho em được tại ngoại. Xin luật sư cho biết quy định của pháp luật về vấn đề này ra sao? Đặng Văn Hùng (Lai Châu)