Bệnh nhân vào điều trị dạ dày rồi tử vong đột ngột, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nói gì?

ANTD.VN - Ông Cao Danh H. (sinh năm 1977, ở Long Biên, Hà Nội) vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị ngày 8-1 do đau bụng nhiều, nghi viêm loét dạ dày tá tràng nhưng đến tối ngày thứ ba tại viện thì bất ngờ tử vong…

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường thông tin đến báo chí về vụ việc

Chiều nay, 4-1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã thông tin đến báo chí liên quan đến vụ tử vong bất thường của nam bệnh nhân Cao Danh H. khi đang điều trị tại bệnh viện này.

TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc bệnh viện cho biết, anh H. vào viện lúc chiều 8-1 trong tình trạng đau nhiều vùng thượng vị. Kết quả thăm khám, chiếu chụp, nội soi cho thấy bệnh nhân bị trào ngược dạ dày, viêm loét, bác sĩ chẩn đoán: đau dạ dày tá tràng.

Chiều 10-1, bệnh nhân lâm vào tình trạng bạch cầu tăng cao, có dấu hiệu nhiễm trùng, được điều trị theo phác đồ nhưng vẫn đau. Lúc này, để điều trị, bệnh viện hội chẩn liên khoa và chuyển bệnh nhân lên khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân vẫn đau, sốt. Khoảng 1h sáng 12-1, anh H. đau nhiều hơn. Bác sĩ điều trị chỉ định cho dùng thuốc giảm đau. Sau khi dùng thuốc, bệnh nhân có đi vệ sinh rồi bị ngã và ngừng tim ngay, dù được cấp cứu theo phác đồ liên tục 2 giờ đồng hồ nhưng không qua khỏi.

Trước câu hỏi từ báo chí và phía gia đình người bệnh về nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của anh H., Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân.

“Thông thường với những trường hợp tử vong đột ngột như vậy, chúng tôi tính tới 2 nguyên nhân: có thể thiệt mạng do đột quỵ não và tim mạch. Qua xem xét, Hội đồng bệnh viện đánh giá, khả năng đột quỵ là rất khó xảy ra. Vì thế nguy cơ cao nhất là bệnh nhân thiệt mạng do liên quan tới vấn đề tim mạch” – TS Nguyễn Văn Thường nói.

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Lý giải thêm cho nhận định này, ông Thường cho biết, ngày đầu tiên bệnh nhân đến viện với chỉ số tim rất thấp, chỉ 51, trong khi người bình thường phải trên 70. Qua chụp CT có thấy một số mạch bị căng cứng.

Do vậy, hội đồng thống nhất nhận định nguyên nhân khiến bệnh nhân thiệt mạng có thể do mắc các vấn đề bất thường về tim mạch. Hiện nay, cơ quan chức năng đã tiến hành mổ giám định tử thi của bệnh nhân để tìm nguyên nhân. Do vậy, để khẳng định chắc chắn thì phải đợi kết quả giám định pháp y.

Báo chí đặt câu hỏi, bệnh nhân Cao Danh H. chỉ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng nhưng đến ngày thứ ba vẫn đau liên tục, phải tiêm giảm đau rồi bất ngờ tử vong, liệu có việc các bác sĩ tắc trách khi điều trị, cấp cứu người bệnh hay không?

Trả lời, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường cho biết, dù bệnh nhân tới bệnh viện vào ngày nghỉ nhưng chỉ trong 3 ngày ở viện đã được siêu âm tới 3 lần, chụp CT 2 lần, xét nghiệm máu 2 lần, hội chẩn liên khoa, chuyên khoa, thậm chí có ngày được bác sĩ khám tới 7 lần…

“Chúng tôi khẳng định không có chuyện y bác sĩ tắc trách. Trong quá trình theo dõi, điều trị bệnh nhân, qua xem xét chúng tôi đánh giá, các kíp y bác sĩ điều trị đã cố gắng tối đa” – bác sĩ Thường nói.

Cũng theo ông Thường, đây là sự việc đáng tiếc, không mong muốn. Ngay khi bệnh nhân H. thiệt mạng, bệnh viện đã có liên lạc, gặp gỡ gia đình. Quan điểm của bệnh viện là rất chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình người bệnh. Bệnh viện rất lấy làm tiếc vì không thể cứu chữa được người bệnh.