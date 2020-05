Bệnh nhân ở Hà Nam tử vong vì xơ gan giai đoạn cuối, không phải do Covid-19

Khi tử vong BN251 đã được lấy mẫu xét nghiệm và âm tính với SARS-CoV-2

Cụ thể, BN251 là nam, 64 tuổi, quê ở Bình Lục (Hà Nam) mắc Covid-19 nhưng quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam trước đó đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 10, 12, 15 và 17-4.



Bệnh nhân này cũng được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác định khỏi bệnh, không còn bị nhiễm Covid-19, tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh xơ gan từ ngày 17-4.

Được biết, khi bệnh nhân tử vong ngày 1-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2, nhưng vẫn cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do Covid-19 gây ra.

Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do Covid-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia khẳng định, trường hợp BN251 tử vong là do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do Covid-19.