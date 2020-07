Bệnh nhân Covid-19 số 418 ở Đà Nẵng có liên quan đến bệnh nhân 416 hay không?

Phun khử khuẩn môi trường khu vực nhà bệnh nhân 418 ở Đà Nẵng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng sáng nay, 26-7, cho biết, bệnh nhân Covid-19 thứ 418 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng là ông N.V.N. (nam, sinh năm 1959, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hưu trí).

Qua điều tra dịch tễ, trong vòng một tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh, thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài, hàng ngày có uống cà phê ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

Trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân có chăm bố đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng cuối tháng 6-2020, bệnh nhân có đến thu tiền cho thuê nhà trọ trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực (BV Đà Nẵng). Tình trạng bệnh nhân hiện tại thở máy qua nội khí quản, phổi thông khí tạm. Chính quyền Đà Nẵng hiện đang tiếp tục khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Như vậy, bước đầu chưa thấy sự liên quan về yếu tố dịch tễ giữa 2 bệnh nhân Covid-19 của Đà Nẵng là bệnh nhân 416 và bệnh nhân 418.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, do bệnh nhân đang thở máy nên thông tin do người nhà cung cấp, chưa đầy đủ. Sở Y tế Đà Nẵng tiếp tục Phối hợp với Công an thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan điều tra điều tra thêm yếu tố dịch tễ, quá trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân.