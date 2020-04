Bế tắc trong cuộc sống gia đình, nam thanh niên định lên cầu Chương Dương tự tử

ANTD.VN - Những mâu thuẫn trong gia đình phát sinh không tìm được biện pháp giải quyết thích hợp, nam thanh niên quê ở Hưng Yên đã đi xe máy lên cầu Chương Dương, Hà Nội với mục đích gieo mình xuống dòng sông Hồng phía dưới để kết thúc cuộc đời. May mắn người này đã được CBCS Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cùng người dân kịp thời phát hiện, ngăn cản.

Vào khoảng 16h20 phút chiều 27-4, tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT, kiểm tra thân nhiệt phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cầu Chương Dương, nhận được tin báo của người dân trên cầu Chương Dương xuất hiện một nam thanh niên đang chuẩn bị nhảy cầu tự tử.

CSGT cùng người dân đã kịp thời lôi được nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Ngay sau đó, CSGT đã nhanh chóng có mặt tại vị trí nhịp cầu số 6 cầu Chương Dương. Lúc này, nam thanh niên đã trèo ra ngoài lan can cầu. CSGT và người dân đã kịp thời lao đến cầm tay, túm áo, kéo người này lại không để nhảy xuống dòng sông Hồng phía dưới.

Khi lôi người này qua lan can vào bên trong mặt cầu, CSGT nhanh chóng đưa nam thanh niên về chốt để đảm bảo an toàn. Qua thăm hỏi động viên, nam thanh niên dần trấn tĩnh lại và cho biết lý do nhảy cầu tự tử là vì mâu thuẫn gia đình, bế tắc cuộc sống. Trong giây phút nghĩ quẩn, nam thanh niên đã đi xe máy từ Hưng Yên lên cầu Chương Dương tìm đến cái chết.

Đáng chú ý, trong túi của người này còn gói thuốc chuột cũng với mục đích tự tử. Đội CSGT Số 1 đã liên lạc với người thân của anh này đến trụ sở đón người thân của mình về.

Chỉ trong tháng 4, CBCS của Đội CSGT số 1 đã kịp thời phát hiện và cứu giúp, ngăn cản nhiều vụ tìm đến cầu Long Biên, Chương Dương để tự tử.