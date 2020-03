Bất ngờ "đột kích" chợ thuốc Ngọc Khánh mùa dịch Covid-19

Tổ công tác Công an phường Giảng Võ , quận Ba Đình kiểm tra, cho các cửa hàng thuốc ký cam kết không tăng giá, đầu cơ, bán thuốc đúng quy định

Sáng 24-3, tổ công tác Công an phường Giảng Võ đã kiểm tra, tuyên truyền các cửa hàng, nhà thuốc tại chợ thuốc Ngọc Khánh bán đúng giá thuốc, không tăng giá và bán thuốc bừa bãi, nhất là mặt hàng thuốc chống sốt rét. Đây là một trong những khu chợ tập trung bán thuốc lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Chủ động phòng ngừa

Thượng tá Hứa Việt Hưng, Phó trưởng Công an quận - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình cho biết, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận đã triển khai, xây dựng các kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan...

“Những ngày gần đây, thông tin về việc người dân đổ xô đi mua thuốc điều trị sốt rét chứa hoạt chất chloroquin/hydroxychloroquin để tự phòng, chống dịch bệnh và uống với mục đích nhằm tránh mắc Covid-19. Tuy nhiên, đây là hành động sai lầm, đối với người dùng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, còn các cửa hàng thuốc được dịp đẩy giá thuốc lên cao. Trước tình trạng này, Công an quận Ba Đình đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường rà soát, kiểm tra, tuyên truyền các cửa hàng thuốc cũng như cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bán đúng giá, đúng quy định”, Thượng tá Hứa Việt Hưng thông tin.

Từ ngày 21-3, lực lượng CAQ Ba Đình và các đơn vị trực thuộc liên tục có nhiều kế hoạch kiểm tra liên quan đến lĩnh vực này. Điều đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra cho thấy, nhằm tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, các nhà thuốc đều không trưng hàng hoặc sẵn sàng trả lời: "không..." với khách hàng.

Clip:

Trung tá Hoàng Văn Kiên, Đội phó Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Ba Đình cho biết, quá trình nắm thông tin một số cửa hàng thuốc tăng giá, Đội Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an các phường kiểm tra một số cửa hàng thuốc, trong đó có khu chợ thuốc Ngọc Khánh. Tuy nhiên, bước đầu chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Mạnh tay xử lý

Đại úy Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết:"Quá trình triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ huy Công an phường chỉ đạo CBCS bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Công an phường cũng chỉ đạo đồng loạt các tổ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát khu vực nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất.

“Đáng chú ý, gần đây có thông tin về một cửa hàng thuốc nằm trong chợ thuốc Ngọc Khánh, có dấu hiệu tăng giá bán cho khách hàng, lực lượng Công an phường đã phối hợp với các đơn vị liên ngành tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra 39/39 cửa hàng kinh doanh thuốc tại khu chợ này, lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm”, Đại úy Nguyễn Chí Công cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực chợ thuốc Ngọc Khánh cũng thưa thớt người đến giao dịch. Khi được hỏi về mặt hàng thuốc điều trị sốt rét có chứa hoạt chất chloroquine và hydroxychloroquine, 100% các cửa hàng thuốc ở đây cho biết không có hàng và mặt hàng này cũng không được tự do bán, phải vào bệnh viện có chuyên khoa điều trị mới mua được.

CAQ Ba Đình chỉ đạo các đơn vị luôn bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ông Trịnh Ngọc Tuấn (chủ cửa hàng thuốc tại chợ thuốc Ngọc Khánh) cho biết, thực tế tình trạng đầu cơ không chỉ diễn ra đối với việc kinh doanh thuốc, mà khi người dân có nhu cầu muốn mua một thứ gì đó, thì một số đối tượng cơ hội tiến hành tăng giá thuốc. Đối với thị trường thuốc tân dược, những ngày qua có thông tin sử dụng thuốc điều trị sốt rét để điều trị dịch bệnh Covid-19, người dân đổ xô đi mua đẩy lên cơn sốt về giá thuốc, trong đó có việc một số cửa hàng kinh doanh thuốc “găm hàng”, khiến cho mặt hàng này khan hiếm.

Trên thực tế, các biệt dược này chỉ được bán theo đơn chỉ định tại các bệnh viện, chuyên khoa. Tuy nhiên, đối với một cửa hàng kinh doanh thuốc, nếu khách có nhu cầu sẵn sàng móc nối, nhập hàng và bán cho khách với giá cao gấp nhiều lần giá thuốc thực tế.

Dược sỹ Nguyễn Hữu Nhuần (bán thuốc tại chợ thuốc Ngọc Khánh) chia sẻ, biết thuốc điều trị sốt rét không được bán tự do mà phải bán theo đơn, hoặc theo phác đồ điều trị của bác sỹ. "Việc người dân tự ý mua thuốc chứa hoạt chất chloroquin/ hydroxychloroquin để điều trị, dự phòng Covid-19 có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, do thuốc có một số tác dụng phụ nghiêm trọng. Thuốc này chỉ được sử dụng khi có chỉ định, theo dõi và hướng dẫn của thầy thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị sốt rét cấp tính, diệt amíp ngoài ruột, điều trị viêm đa khớp dạng thấp, lupus ban đỏ… tuy nhiên chưa có chỉ định để điều trị Covid-19 do Bộ Y tế phê duyệt. Vì vậy, người dân tuyệt đối không mua, tích trữ và sử dụng", Dược sỹ Nguyễn Hữu Nhuần khuyến cáo.

Liên quan đến việc tăng giá thuốc bán cho khách hàng, Thượng tá Hứa Việt Hưng cho biết, trước hết người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận mọi thông tin, tránh kẻ xấu đánh vào tâm lý, nhu cầu của người dân để kiếm lời. Đối với trường hợp các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, cửa hàng thuốc nếu lực lượng chức năng phát hiện có các dấu hiệu vi phạm sẽ củng cố tài liệu xử lý nghiêm.