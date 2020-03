Báo động về chứng trầm cảm hiện nay

ANTD.VN - Trầm cảm biến cuộc sống tươi đẹp trở nên tiêu cực, thậm chí đe dọa tính mạng của nhiều người. Vậy, phải làm sao để phục hồi và cải thiện chứng trầm cảm một cách an toàn, hiệu quả?

Trầm cảm là gì?

Trầm cảm là bệnh tâm thần phổ biến, ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, cách suy nghĩ và hành động của người mắc. Đặc trưng của trầm cảm là sự xuất hiện cảm giác buồn bã hoặc suy giảm hứng thú với cuộc sống trong một thời gian dài.

Trầm cảm là bệnh tâm thần phổ biến

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh trầm cảm là nguyên nhân cướp đi trung bình sinh mạng của 850.000 người mỗi năm. Ước tính năm 2020, trầm cảm xếp thứ 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc. Nhưng chỉ khoảng 25% trong số đó được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Biểu hiện của trầm cảm

Những con số thống kê về trầm cảm đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, có hơn một nửa số người bệnh không biết hoặc một mực chối bỏ mình bị trầm cảm. Đối với bệnh trầm cảm thông thường, bạn cần dựa vào ít nhất một trong hai triệu chứng cốt lõi, đó là:

● Tâm trạng buồn bã, trầm uất, luôn bi quan trước mọi việc.

● Mất động lực, suy giảm hứng thú ngay cả những hoạt động yêu thích trước đây.

Ngoài 2 triệu chứng chính trên, bệnh trầm cảm còn bao gồm 7 triệu chứng liên quan, đó là:

● Rối loạn giấc ngủ.

● Đau đầu, đau nhức toàn thân.

● Dễ bị kích động.

● Cảm giác tội lỗi, thất vọng.

● Mệt mỏi, kiệt sức.

● Khó khăn trong việc tập trung.

● Suy nghĩ về cái chết hoặc có ý định tự tử.

Tuy nhiên, đối với dạng trầm cảm ẩn, việc chẩn đoán lại càng khó khăn hơn, do triệu chứng dễ nhầm lẫn sang các bệnh lý về tim mạch, hô hấp, rối loạn tiêu hóa, suy nhược cơ thể,... Thậm chí, chỉ khi đến chuyên khoa tâm thần mới biết bản thân bị trầm cảm.

Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm

Trầm cảm xuất hiện và dần trở thành bóng đen tâm lý, gây ra nỗi lo sợ, ám ảnh đối với nhiều người. Theo các chuyên gia, nguyên nhân điển hình dẫn đến trầm cảm bao gồm:

Di truyền

Trong số các trường hợp được chẩn đoán mắc trầm cảm, 60% do môi trường tác động, 40% còn lại là do gen di truyền. Những người có cha mẹ, anh chị em ruột từng bị trầm cảm sẽ tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao gấp 3 lần so với người bình thường.

Thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh

Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh, có liên kết phức tạp với tâm trạng, hoạt động thần kinh và khả năng xử lý căng thẳng. Sự thiếu hụt serotonin là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến trầm cảm.

Rối loạn hormone

Lượng hormone nhất định có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và khiến bạn rơi vào trầm cảm. Ở phụ nữ, sự biến đổi của hormone trước hoặc sau chu kỳ kinh nguyệt có thể gây ra tâm lý tiêu cực, thường gặp nhất là chứng trầm cảm sau sinh.

Chấn thương tâm lý

Những chấn thương tâm lý, cú sốc trong quá khứ là lý do dẫn đến trầm cảm. Điều này đặc biệt đúng với người đã trải qua sự kiện ám ảnh, sợ hãi trong tuổi thơ. Khi bộ não gặp chấn động ở thời kỳ phát triển, nó không còn linh hoạt để đối phó với các vấn đề gây căng thẳng trong tương lai.

Chấn thương tâm lý là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm

Trầm cảm và những mối đe dọa đến sức khỏe

Những áp lực công việc, gia đình, xã hội khiến nhiều người rơi vào tâm trạng bế tắc, ức chế dẫn đến trầm cảm. Bệnh không được chữa trị kịp thời sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, cụ thể như:

Mất tập trung

Người trầm cảm thường xuất hiện rối loạn suy nghĩ, tư duy khiến họ không thể tập trung cho bất kỳ vấn đề gì, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc, học tập.

Ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội

Người trầm cảm luôn có xu hướng sống khép kín, không chủ động giao tiếp và tìm kiếm mối quan hệ mới để phát triển bản thân. Từ đó, họ tự cô lập trong vỏ bọc của mình, khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Trầm cảm cản trở giao tiếp xã hội

Gia tăng các tệ nạn

Có tới gần 1/3 số người trầm cảm thường tìm đến bia rượu, các chất kích thích để giải tỏa căng thẳng, quên đi nỗi buồn. Lâu dần, gây ra hội chứng nghiện chất kích thích, cản trở quá trình điều trị bệnh, làm gia tăng các vấn đề phức tạp trong xã hội.

Tự tử

Ước tính, trên toàn cầu có khoảng gần 3000 người tự tử mỗi ngày và 70% trong số đó liên quan đến trầm cảm. Nguyên nhân dẫn tới tự sát là do người trầm cảm muốn giải thoát sự đau khổ trong cuộc sống thực tại.

Bí quyết thảo dược giúp bạn rời xa trầm cảm

Trầm cảm được coi là sát thủ trong xã hội hiện đại, bởi những tác động tiêu cực đến sức khỏe và cuộc sống của người mắc. Hiện nay, sử dụng thuốc tây y là một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, việc điều trị tây y chỉ làm giảm triệu chứng chứ chưa khắc phục được nguyên nhân gây trầm cảm - đó là sự thiếu hụt chất dinh dưỡng cho các tế bào thần kinh, thậm chí còn gây ra nhiều tác dụng phụ.

Vì thế, nhiều người có xu hướng lựa chọn sản phẩm thảo dược giúp tác động vào cả nguyên nhân và triệu chứng bệnh, đáp ứng được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài, quan trọng nhất là nâng cao chức năng của hệ thần kinh tâm thần, từ đó giúp tăng cường sức khỏe của người trầm cảm.

Để ngăn chặn mối hiểm họa trên, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và cho ra đời công thức thảo dược độc đáo, tác động đến chứng trầm cảm theo cơ chế đa chiều như sau:

- Nhóm tăng cường chất dẫn truyền thần kinh serotonin: Thành phần chính của sản phẩm là cao hợp hoan bì, có tác dụng ức chế và tiêu diệt gốc tự do (yếu tố gây lão hóa và tổn thương tế bào não). Đặc biệt, hợp hoan bì giúp tăng cường chất dẫn truyền thần kinh serotonin (hormone hạnh phúc), đem lại tinh thần hoan hỷ, vui vẻ.

- Nhóm dược liệu giúp dưỡng tâm an thần: Điển hình là ngũ vị tử giúp giảm hồi hộp, bồn chồn, tim đập nhanh, đem lại giấc ngủ sâu. Viễn chí giúp tăng cường trí nhớ, và khả năng tập trung. Uất kim giúp giải trầm uất, loại bỏ suy nghĩ muộn phiền, tăng thời gian nghỉ ngơi cho hệ thần kinh.

- Nhóm tăng cường dưỡng chất cho hệ thần kinh như: Vitamin PP, soy lecithin, cung cấp chất dinh dưỡng cho não bộ, tăng cường chức năng của hệ thần kinh, ngăn chặn các yếu tố gây tổn thương não bộ.

- Nhóm dược liệu giúp tăng sức khỏe toàn trạng: Hồng táo chứa nhiều vitamin A, C, B2, saponin, acid amin; Toan táo nhân chứa nhiều các saponin và acid hữu cơ, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm biểu hiện mệt mỏi, căng thẳng, hồi hộp lo lắng kéo dài.

Với những đặc tính ưu việt trên, sản phẩm thảo dược có chiết xuất chính từ cao hợp hoan bì là bí quyết thảo dược xoa dịu tinh thần, cân bằng tâm lý, giúp bạn vượt qua trầm cảm và trở về cuộc sống bình yên.

Trầm cảm gây ra những mối đe dọa về sức khỏe, khiến bạn cảm nhận cuộc sống theo hướng tiêu cực. Bí quyết đơn giản để rời xa “cơn ác mộng” này là điều chỉnh lối sống và kết hợp sử dụng sản phẩm thảo dược có chiết xuất chính từ cao hợp hoan bì mỗi ngày!