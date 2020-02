Bàn giao sổ đỏ chung cư The Emerald và khu nhà thấp tầng Athena Fulland - phân khu Larissa mang thương hiệu Vimefulland

Ngày 14/2, chủ đầu tư dự án tòa nhà chung cư cao tầng The Emerald và Dự án khu nhà ở thấp tầng Athena Fulland phân khu Larissa đã phối hợp với Đơn vị phát triển dự án Vimefulland và Đơn vị phân phối độc quyền Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội long trọng tổ chức buổi lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cư dân đầu tiên tại dự án. Đây là một minh chứng rõ ràng về tính pháp lý của dự án và đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà.

Phóng viên đã có dịp trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội.

Pv: Thưa ông, The Emerald là dự án chung cư đầu tiên mang thương hiệu Vimefulland đã chính thức bàn giao sổ đỏ cho cư dân, trong buổi lễ long trong đặc biệt này, ông có thể cho biết cảm nhận của ông như thế nào?

- Ông Nguyễn Xuân Đức: Thật vậy, trong lịch sử đá quý thế giới, màu xanh được cho là “đầy sức sống” của Emerald - Ngọc lục bảo đã làm say đắm bao tâm hồn, từ bậc vua chúa tới những triết gia, nghệ sĩ đều nhận định đây là viên Ngọc lục bảo mang tới sự hân hoan, hạnh phúc và mở rộng trí tưởng tượng của con người. Cái tên The Emerald xuất phát từ ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là “màu xanh” mà Vimefulland mong muốn trên thế gian này, không có thứ gì xanh hơn màu xanh của Ngọc lục bảo, chúng mang đến sự tươi mới cho tâm hồn, xoa dịu vết thương lòng, khi ngắm nhìn vẻ đẹp của Ngọc lục bảo, sự nhẹ nhàng, dịu êm của chúng xua tan đi buồn bực và u uất, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng và trái tim trở nên đầy bao dung nhân ái.

Đứng trên cương vị là đại diện cho đơn vị phát triển dự án Vimefulland, cá nhân tôi thật tự hào, khi ngày hôm nay, sau gần 6 tháng kể từ ngày bàn giao căn hộ cho cư dân, được đứng tại đây, chứng kiến giây phút trao sổ đỏ hạnh phúc cho những cư dân đầu tiên Dự án The Emerald, ngắm nhìn những nụ cười ngọt ngào nở trên môi, khiến tôi bồi hồi nhớ lại khoảng khắc của hai năm trở về trước.

Mới chỉ trước đây thôi, ô đất CT8 hay Dự án The Emerald vẫn còn là mảnh đất hoang vu, ngổn ngang cát sỏi và ít người qua lại, mà giờ đây, trước sự nỗ lực của Chủ đầu tư, Đơn vị phát triển dự án Vimefulland và các cộng sự đã hoàn thiện, bàn giao 1344 căn hộ cho cư dân vào ngày 05/9/2019. Trước mắt tôi, giờ đây là một công trình độc đáo, mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển nước Pháp sang trọng, tinh tế cùng với điểm nhấn hoa văn cổ điển tinh xảo, trường tồn với thời gian. Sự dung hòa giữa môi trường sống tự nhiên và hiện đại, giữa thiên nhiên và con người đã mang lại một sức sống mới lạ giữa trung tâm hành chính khu vực Mỹ Đình.

Ông Đỗ Xuân Quân, TGĐ Công ty CP bất động sản Mỹ Đình và ông Nguyễn Xuân Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Belleville Hà Nội trao sổ đỏ cho cư dân đầu tiên Dự án The Emerald

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong tôi là hệ thống cửa sắt kính, được bố trí tại tầng 1 mặt ngoài khu kinh doanh dịch vụ thương mại và các sảnh chính của tòa nhà. Kiến trúc sư đến từ nước Pháp đã lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu, kết hợp hài hòa với phong cách kiến trúc tân cổ điển nước Pháp của mặt đứng tòa nhà, tạo thành một thể thống nhất đặc sắc về kiến trúc của dự án.

Hơn thế, hệ khung cửa bằng thép hộp, sơn tĩnh điện màu đen ghi, cùng với hệ kính cường lực 15mm, hệ khóa cửa clemon với chất liệu chủ yếu là đồng thau, mang phong cách nghệ thuật, tương thích với những thước cột họa tiết hoa văn đăng đối, góp phần tạo nên nét chấm phá mang phong cách kiến trúc rất riêng mà Vimefulland rất đỗi tự hào.

Trước đây, khi chúng tôi tư vấn cho khách hàng, lúc đó còn mang trong mình một trí tưởng tượng, mỗi buổi chiều tà hay buổi sáng tinh khôi, khi cư dân dạo bước trên các tuyến đường nội khu, chắc hẳn sẽ tìm thấy một cảm giác an nhiên, tự tại trong một hệ sinh thái ngập tràn sắc xanh, không khí khoáng đãng, trong lành với ngọn gió nhẹ luồn qua các nhành cây, từng cành lá xum xuê của những bóng cây cổ thụ phượng vĩ, xoài, lộc vừng, cùng với cỏ cây hoa lá, đang cố gắng dang rộng đôi tay để nạp thêm nhựa sống.

Nhưng ngày hôm nay, khi tôi đứng đây, thật sự trí tưởng tượng của chúng tôi đã thành sự thật, đúng với tên gọi The Emerald Ngọc lục bảo mà Vimefulland mong muốn mang đến cho cư dân sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng, ai ai cũng muốn tìm cho mình một không gian riêng, an yên trong lành, mà không tách bạch với nhịp sống chốn đô thành.

Và có lẽ khác biệt hơn tất cả là, Vimefulland đã tiên phong trong việc đưa hệ thống Phòng khám đa khoa, Nhà thuốc mang thương hiệu Vimedimex hoạt động theo mô hình nguyên lý bác sĩ gia đình, mọi yếu tố về sức khỏe của cư dân được chăm sóc tận tình từ khi sinh ra, cho đến hết cuộc đời, đây là điều mà không phải chủ đầu tư nào cũng có được.

- Vâng cảm ơn ông về những cảm xúc khi nói về The Emerald!

Cũng trong buổi lễ ngày hôm nay, anh Nguyễn Minh Hải – chủ nhân căn hộ E1.17.8 đã chia sẻ cùng phóng viên “Đây là tài sản có giá trị lớn nhất của gia đình và chưa bao giờ tôi hạnh phúc như hôm nay. Mua nhà phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu, đó là quyền và mong muốn chính đáng của cư dân chúng tôi. Tôi thật may mắn khi được làm việc với chủ đầu tư có tâm, uy tín như Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ Đình, toàn bộ quá trình giao dịch mua bán, bàn giao nhà đều nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và lời cam kết về “sổ đỏ” cũng đã được hiện thực hóa ngoài mong đợi của cư dân chúng tôi”.

Thương hiệu Vimefulland đã được khách hàng tin tưởng và thị trường đón nhận, thì ngày hôm nay, Vimefulland không chỉ là một thương hiệu kinh doanh bất động sản, mà chính thức trở thành Chủ đầu tư Dự án khu nhà ở thấp tầng Athena Fulland phân khu Larissa.

Phóng viên đã có buổi phỏng vấn Ông Lê Tiến Dũng, Tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, đại diện cho Đơn vị phát triển dự án Vimefulland và Chủ đầu tư dự án khu nhà ở thấp tầng Athena Fulland phân khu Larissa.

Pv: Thưa ông, khi trở thành Chủ đầu tư Dự án khu nhà ở thấp tầng Athena Fulland phân khu Larissa, trong buổi lễ trao sổ độ ngày hôm nay, Ông có lời chia sẻ gì với Quý cư dân!

- Ông Lê Tiến Dũng: Để một dự án bất động sản được cấp sổ đỏ cho cư dân, Chủ đầu tư phải đạt được các điều kiện theo quy định của pháp luật, từ Chấp thuận chủ trương đầu tư; Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc tỷ lệ 1/500; Phê duyệt đánh giá tác động môi trường; Thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy; Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư;

Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công; Giao đất, ký Hợp đồng thuê đất; Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước; Giấy phép xây dựng và thông báo khởi công; Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước; Nghiệm thu về PCCC; Nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng; Chấp thuận dự án đủ điều kiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; Chấp thuận đăng ký hợp đồng mua, bán với khách hàng…

Với những chủ đầu tư không đáp ứng được những điều kiện trên, rủi ro sẽ xảy ra với khách hàng trong quá trình giao dịch mua bán chuyển nhượng, bởi lẽ, khách hàng không có chủ quyền đối với chính bất động sản mà khách hàng, đã dành nhiều tài chính để sở hữu, đặc biệt, đối với các dự án nhà ở hình thành trong tương lai, khách hàng đặt mua nhà ở “trên giấy” và đặt trọn niềm tin vào những cam kết từ chủ đầu tư với khách hàng.

Ông Lê Tiến Dũng, TGĐ Tập đoàn dược phẩm Vimedimex trao sổ đỏ cho cư dân dự án Athena Fulland phân khu Larissa

Ngày hôm nay, thương hiệu Vimefulland được biết đến là một chủ đầu tư uy tín, với sáu năm kinh nghiệm phát triển các dự án nhà ở chất lượng, hướng đến nhu cầu ở thực tại thủ đô Hà Nội, với mục tiêu kiến tạo không gian sống hoàn hảo, xứng đáng trở thành nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm cho khách hàng.

Vimefulland luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi từ pháp lý vững chắc, thông tin minh bạch, sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm.

Theo đó, pháp lý là yếu tố đặc biệt quan trọng, được Vimefulland ưu tiên hàng đầu, trong quá trình phát triển dự án, cũng như là chủ đầu tư dự án.

Thứ nhất, những dự án đã bàn giao nhà cho cư dân, từ biệt thự đơn lập, biệt thự liên kề, căn hộ chung cư cao tầng do Vimefulland phát triển tại các dự án Belleville Hà Nội, The Eden Rose, Athena Fulland phân khu Larissa… được xây dựng hoàn thiện mặt ngoài, hoàn thiện tiện ích cảnh quan, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi bàn giao nhà cho cư dân và 90% cư dân dọn về sinh sống, hình thành nên cộng đồng văn minh, sầm uất tại khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội.

Thứ hai, những dự án đang trong quá trình thi công, giao dịch mua bán trên thị trường, Vimefulland luôn tuân thủ, đảm bảo đầy đủ pháp lý trước khi thực hiện ký hợp đồng mua bán với khách hàng, từ việc cấp Giấy phép xây dựng; Ngân hàng cam kết cấp chứng thư bảo lãnh cho người mua nhà; Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, điển hình như dự án Iris Garden, ô đất BT05 dự án The Lotus Center phân khu Green Center Villas.

Đặc biệt, ô đất BT05 dự án The Lotus Center phân khu Green Center Villas là dòng sản phẩm nhà ở cao cấp biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố được cấp sổ đỏ cho cư dân trước khi nhận bàn giao nhà. Vimefulland luôn sát sao tới từng chi tiết trong quá trình thi công xây dựng, nhưng với một dự án lớn như Dự án khu nhà ở thấp tầng Athena Fulland phân khu Larissa, có thể không tránh khỏi những vấn đề khiến cư dân chưa hài lòng.

Cá nhân tôi, cũng như mong muốn của Vimefulland về một cuộc sống an yên, tự tại, khi tất bật với cơm áo gạo tiền, dường như người ta quên đi những nhu cầu cơ bản nhất của chính mình, đó là việc nuôi dưỡng những xúc cảm.

Cuộc sống có thể sẽ chậm rãi hơn, đẹp đẽ hơn, khi cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ, xây bằng những vật liệu tự nhiên, với màu sắc giản dị, các con được vui đùa bên bãi cỏ, được ngắm những luống rau, khóm hoa mẹ trồng, hay đơn giản là cùng nhau trang trí từng góc nhà đẹp bình yên, bằng vật liệu tự thiên nhiên cỏ cây hoa lá.

Yêu quý hơn trái tim của mình, trân trọng hơn những cảm xúc thật, bằng nhiều cách khác nhau, có thể ngắm nhìn thiên nhiên để nghĩ về tương lai ấm áp, có thể thưởng thức một tách trà để hiểu hơn về hương vị của tự nhiên, có thể đọc sách, vẽ tranh, may vá, thêu thùa để làm mới cuộc sống, cũng như lưu giữ những cảm xúc thật đẹp của tâm hồn.

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp với vẻ đẹp của mây trời, vẻ đẹp của hương thơm, sắc màu từ thiên nhiên, cỏ cây hoa lá,... Mỗi một chuyển động nhỏ, đều mang đến cho mỗi người một cảm xúc đầy thi vị.

Cuộc sống bớt đi tiếng ồn, bớt đi bụi bặm, đồng nghĩa với việc, thêm vào thật nhiều những điều ý nghĩa từ vạn vật xung quanh và có lẽ “Hạnh phúc đôi khi chỉ là nụ cười của mẹ, niềm tự hào của cha, hay đơn giản là trở về nhà nấu một bữa ăn ngon, đọc một cuốn sách hay, trò chuyện với người thân yêu trong ngôi nhà mang tên của chính mình”.

Vâng cảm ơn ông về những lời chia sẻ!