Bắc bộ mưa lớn kéo dài, Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m tiếp tục duy trì và gây mưa dông cho vùng núi Bắc bộ, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 28/7 đến 7h ngày 29/7) như Việt Vinh (Hà Giang) 131mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 157mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 99mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 86mm,…

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ nay đến ngày 31/7, ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp chuẩn bị đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, những ngày đầu tháng 8, ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Trong ngày và đêm nay, vùng biển phía đông của Biển Đông có mưa giông mạnh, gió sẽ mạnh dần lên từ ngày mai và vùng mưa sẽ dịch nhanh về phía Tây.

Khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ sẽ có mưa to từ đêm 31/7 sang ngày 1/8, sau đó Trung bộ giảm mưa nhanh từ ngày 3/8, còn Bắc bộ sẽ có mưa kéo dài.

Trong khi đó, hiện nay, ở khu vực miền Trung Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động. Vào 13h chiều nay, 29/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,8-14,8 độ Vĩ Bắc; 122,5-123,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines.

Trong đêm nay và sáng mai, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đi vào Biển Đông nên ở Biển Đông có mưa giông mạnh; từ ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Vùng thấp trên Biển Đông được dự báo nhiều khả nang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới.