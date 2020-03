Bắc bộ lạnh 15 độ C kèm mưa phùn, trời rét

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, chiều nay, 31/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, 1/4/2020, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi từ 15-17 độ C.

Khu vực Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Hà Nội có mưa phùn, trời lạnh do không khí lạnh liên tục bổ sung

Trong khi đó, trong tuần này, ở phía Đông Bắc bộ, từ đêm 31/3 đến ngày 2/4, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu vực vùng núi ngày 2/4 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ chiều 3 đến ngày 7/4, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều tối 3 đến khoảng ngày 5, có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 8-10/4, có mưa vài nơi.