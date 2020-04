Bắc bộ đón 3-5 đợt không khí lạnh kèm lốc sét, mưa đá trong tháng 4

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đêm hôm qua, 31/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trong ngày và đêm nay, 1/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi từ 15-17 độ C.

Dự báo về tình hình thời tiết tháng 4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, khu vực Bắc bộ có thể đón 3-5 đợt không khí lạnh tràn xuống, tuy vậy, các đợt không khí lạnh vào thời kỳ này thường có cường độ không mạnh, không gây rét sâu và kéo dài.

Song, cần đặc biệt lưu ý, các đợt không khí lạnh xuất hiện trong thời gian này thường kèm theo mưa giông, mưa đá và giông lốc, người dân cần lưu ý đề phòng.

Trong tháng 4 này, Bắc bộ đón từ 3-5 đợt không khí lạnh tràn xuống

Trong khi đó, trong tháng 4 này, khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ duy trì tình trạng ít mưa, khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt. Nắng nóng xảy ra ở Tây Bắc bộ, Bắc, Trung Trung bộ.

Cụ thể, thời kỳ từ ngày 1-10/4/2020: Khu vực Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có một đợt mưa, khoảng từ đêm ngày 3-6/4, khả năng có mưa vừa, mưa to kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh vùng núi, trung du phía bắc.

Tổng lượng mưa trong thời kỳ này ở khu vực Bắc bộ cao hơn từ 40-70% (TLM khoảng 40-70mm, vùng núi 50-100mm); khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Trong tháng, nhiệt độ tại khu vực phía đông Bắc bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C, các khu vực khác cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với TBNN.

Thời kỳ từ ngày 11-20/4/2020, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc bộ, Trung bộ thấp hơn 10-20% so với TBNN; khu vực Tây Nguyên - Nam bộ thấp hơn 20- 40% so với TBNN.

Nhiệt độ trung bình các tỉnh phía Đông Bắc bộ xấp xỉ TBNN, các khu vực khác cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ C so với TBNN.

Thời kỳ từ ngày 21-30/4/2020, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc thấp hơn từ 10-30% so với TBNN. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ C so với TBNN.