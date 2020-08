Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sẽ đổ bộ đồng bằng Bắc bộ

11:50 01/08/2020 0 Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Từ chiều nay, 1/8, đến ngày 5/8 khu vực Bắc bộ bao gồm Hà Nội có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão.