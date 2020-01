Áp dụng "tiêu chuẩn vàng" điều trị thành công nhiều bệnh nhân tim mạch nặng ở phía nam Hà Nội

Nong và đặt stent động mạch vành qua da cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nông nghiệp

Bệnh nhân Phùng Thị Ch., 69 tuổi, ở Duyên Thái (Thường Tín, Hà Nội) vào Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu trong tình trạng xuất hiện nhiều cơn đau ngực cấp tính. Qua chụp động mạch vành, các bác sĩ phát hiện thủ phạm gây đau ngực cho bệnh nhân là do tổn thương xơ vữa gây hẹp 90-95% đoạn giữa của động mạch liên thất trước.

Bệnh nhân đã được đặt thành công một stent, lấy lại dòng chảy thông thoáng cho động mạch vành. Đây là 1 trong 9 bệnh nhân có bệnh lý bệnh động mạch vành đã được các bác sĩ khoa Tim mạch – Nội tiết của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp chụp và đặt stent thành công vào ngày 4-1 vừa qua.

Trước đó, từ 27-12-2019, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp bắt đầu chụp và can thiệp cho những bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành đầu tiên, kết quả can thiệp đều thành công, các bệnh nhân ổn định và được ra viện ngay sau đó 1 đến 2 ngày. Điều này mở ra nhiều cơ hội điều trị kịp thời cho những bệnh nhân phía nam Hà Nội và các vùng lân cận.

Hiện tại, bệnh nhân mắc các bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Các yếu tố nguy cơ làm gia tăng bệnh động mạch vành đã được chứng minh bao gồm: tuổi cao, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, lười vận động thể lực, căng thẳng tâm lý, ăn ít rau củ, yếu tố gia đình…

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết, để chẩn đoán chính xác bệnh mạch vành, các bác sĩ phải dựa vào tính chất đau ngực của bệnh nhân, xét nghiệm, điện tâm đồ, siêu âm tim, chụp cắt lớp đa dãy động mạch vành.

Đặc biệt, kỹ thuật chụp và can thiệp (nong và đặt stent) động mạch vành qua da là phương pháp hiện đại nhất, được coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán chính xác có bệnh động mạch vành hay không và tổn thương động mạch vành nặng hay nhẹ, từ đó giúp bác sĩ đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Mặt khác, khi tổn thương động mạch vành nặng, có chỉ định tái thông thì can thiệp nong và đặt stent động mạch vành là một phương pháp được coi là an toàn và hiệu quả. Bệnh nhân cũng nhanh chóng phục hồi và ra viện sớm hơn nhiều (có thể ra viện ngay trong ngày) so với phương pháp mổ truyền thống.