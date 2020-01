Mứt là món ăn làm bằng cách rim đường, sao khô... từ nguyên liệu là các loại trái cây, củ như dừa, khoai lang, bí đao, hạt sen... Mứt cũng được chế biến ở nhiều dạng như mứt đông, mứt nhuyễn, mứt rim, mứt khô... Cách chế biến mứt đơn giản, dễ làm nhưng để làm ra món mứt ai cũng tấm tắc khen ngon thì lại đòi hỏi người làm phải vô cùng khéo léo và có bí quyết riêng. Vì thế thời xưa, thang đánh giá độ "nữ công gia chánh" của những nàng dâu mới thường là nấu một mẻ mứt đầu năm cho hai bên gia đình Tuy nhiên theo thời gian, nhiều sản phẩm mứt được làm sẵn ra đời nhằm đáp ứng cho cuộc sống ngày một hối hả của con người. Thay vì việc tự mình chuẩn bị mứt Tết thì bạn có thể dễ dàng mua một hộp mứt ưng ý khi đi dạo trên các tuyến phố mỗi dịp Tết đến Xuân về Có thể kể đến những thương hiệu mứt ngon có tiếng như: Mứt bí Xuân Đỉnh, mứt sen Hải Dương, mứt chuối Hà Nam, mứt gừng Kim Long Huế, mứt quất Hội An, mứt dừa Bến Tre... Ý nghĩa của khay mứt Tết đủ vị, đủ loại, đủ màu sắc trong dịp đầu năm không đơn thuần là món ăn thết đãi làm "ngọt" thêm câu chuyện, mà qua khay mứt vuông - tròn đó là ý nguyện mọi người sum họp, sẻ chia và cùng nhau cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng Số lượng mứt có trong khay tùy thuộc vào ý muốn của gia chủ nhưng chắc chắn sẽ luôn phải đầy đủ 4 loại mứt là quất, gừng, dừa, lạc tương ứng với vị chua, cay, ngọt, bùi biểu trưng cho hương vị cuộc sống cũng như khí trời bốn mùa trong một năm Mứt quất là loại mứt truyền thống được nhiều người chọn lựa đặt lên khay mứt ngày Tết mỗi độ xuân về. Màu vàng óng ả của mứt quất rim đường có ý nghĩa mang lại thịnh vượng, may mắn về tiền bạc cho gia chủ trong năm mới Mứt quất có vị chua nhẹ lại quyện cùng vị ngọt thanh của đường rất thích hợp để nhâm nhi với một tách trà vào độ tiết trời se lạnh. Ngoài ra, mứt quất còn giúp trị ho hiệu quả và vô cùng tốt cho hệ tiêu hóa Mứt gừng với vị cay nồng ấm được bày lên khay mứt Tết với biểu trưng cho những cay đắng vẫn còn đọng lại trong cuộc sống và vị ngọt của đường đi kèm chính là mong muốn khởi đầu cho một năm trưởng thành, thuận lợi hơn Bên cạnh đó, mứt gừng còn là phương thuốc quý với công dụng làm ấm người, kích thích tiêu hóa, giải độc, chống nôn, đầy bụng. Ngoài ra, hương vị của mứt gừng còn giúp tinh thần bạn sẽ trở nên khoan khoái, dễ chịu hơn Mứt dừa có màu sắc bắt mắt, những sợi mứt dài trộn lẫn cùng nhau, hương vị ngọt bùi, thơm ngậy của dừa có ý nghĩa như lời chúc sum vầy hạnh phúc cho cả gia đình và bạn bè trong năm mới Mứt dừa còn là phương thuốc quý với công dụng nhuận tràng, giải nhiệt cơ thể nhờ tính thanh mát của dừa. Ngày Tết với chế độ ăn uống nạp nhiều chất cồn, chất đạm thì ăn mứt dừa có thể giúp cơ thể của bạn tốt lên khá nhiều Từ xa xưa, lạc (đậu phộng) còn được người đời gọi với danh xưng là "hạt trường sinh". Dưỡng chất có trong lạc giúp phòng ngừa nhiều căn bệnh ung thư quái ác, chống lão hóa cho cơ thể con người Vì công dụng thần kỳ đó mà người xưa đã chế biến lạc thành một loại mứt để ăn trong dịp Tết đến Xuân về với ước mong trường thọ. Mứt lạc có màu trắng ngần của đường bọc ngoài, nhân lạc bùi bùi phù hợp với khẩu vị của mọi lứa tuổi Thêm một loại mứt cũng vô cùng quen thuộc trong khay mứt ngày Tết đó là mứt bí. Đây là loại mứt duy nhất được dùng nhiều khi làm nhân của các loại bánh như bánh trung thu, bánh pía... Mứt bí giòn, thơm ngon có ý nghĩa đem lại sức khỏe và sự phát triển trong năm mới. Ngoài ra, loại mứt trên còn là vị thuốc thần kỳ có tác dụng lợi tiểu, giải khát, tiêu độc rất tốt trong những ngày Tết Nguyên đán Mứt hạt sen mang ý nghĩa cầu chúc cho một năm mới sum họp, con cháu đầy đàn. Ngoài ra hương vị của mứt sen còn mang ý nghĩa giúp câu chuyện khai xuân thêm "ngọt", thêm "bùi" Bên cạnh ý nghĩa của mình, mứt hạt sen còn có công dụng thực tế như là một bài thuốc ngừa tiêu chảy cho những người yếu bụng khi phải nạp quá nhiều chất trong ngày Tết

