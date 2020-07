Ống hút gạo làm từ 80% bột gạo, còn lại là bột mì, bột năng được xem là giải pháp thay thế tuyệt vời cho loại ống hút nhựa vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe người dùng và môi trường Ống hút gạo còn đa dạng về màu sắc không thua kém gì ống hút nhựa. Bên cạnh màu trắng đục, ống hút gạo còn có cả màu cam, xanh, tím... được nhuộm bằng nước chiết xuất từ các loại rau củ quả, như: Màu đen của mè đen, màu tím từ củ dền, màu xanh của lá mùng tơi... Do ống hút gạo làm từ các nguyên liệu tự nhiên nên sau khi sử dụng xong, thay vì vứt đi như ống hút nhựa thì bạn có thể "lăn ống hút theo đúng nghĩa đen của nó Được biết, bột gạo làm ống hút được nhập từ các làng bột truyền thống. Ngoài ra, quy trình sản xuất ống hút gạo rất phức tạp với nhiều công đoạn cần sự tham gia của cả máy móc và con người. Do đó, giá thành của loại ống hút này đắt hơn so với ống hút nhựa, thường một bịch 80 ống hút sẽ có giá bán lẻ khoảng 50.000 VNĐ (Ảnh: VnExpress) Một ống hút gạo có thể phân hủy trong vòng 3 tháng, bảo quản trong môi trường bình thường khoảng 18 tháng. Ống hút giữ nguyên dạng trong môi trường nước thường và nước lạnh từ 30 đến 120 phút (Ảnh: VnExpress) Hiện nay, bên cạnh ống hút gạo có kích cỡ thông thường thì còn có loại ống hút gạo dùng để uống sinh tố, trà sữa... Ống hút tre có nguồn gốc từ 100% tre tự nhiên, có nhiều kích cỡ phù hợp để uống nước, uống trà, uống trà sữa... sẽ là cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách những loại ống hút thân thiện với môi trường Được biết, quy trình sản xuất ống hút tre có nhiều khâu kháng khuẩn không sử dụng bất kỳ chất hóa học nào. Do đó, trong quá trình sử dụng, ống hút tre đảm bảo không tích tụ và hình thành những yếu tố gây bệnh cho người tiêu dùng Đặc biệt, ống hút tre có ưu điểm nổi bật là có thể tái sử dụng nhiều lần trong khoảng 5-6 tháng nếu biết cách vệ sinh, bảo quản và cất giữ Cách vệ sinh ống hút tre không quá phức tạp. Sau khi sử dụng xong, bạn dùng dụng cụ chuyên dụng để cọ rửa ống hút (đặc biệt là phần ruột ống) với nước hoặc dung dịch tẩy rửa tự nhiên (chanh, giấm, muối...), sau đó đem luộc với nước sối trong vòng 3-5p. Xong đem phơi nắng hoặc để ráo Khi bảo quản ống hút nên để nơi khô ráo, thỉnh thoảng cần đem ra phơi nắng để tránh ẩm mốc. Nếu để lâu trong tủ thì nên bọc ống hút bằng giấy báo rồi cho vào túi vải buộc chặt Cỏ bàng là loại thực vật nằm trong họ Cói, thân cứng và rỗng, thường mọc tại các vùng ngập nước phèn chua, nhiễm mặn ở các tỉnh miền Tây. Trước kia, cỏ bàng được người dân thu hoạch để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ngày nay, chúng được sử dụng để làm ống hút cỏ thay thế cho ống hút nhựa thông thường Ống hút cỏ có ưu điểm là lành tính bởi được làm từ nguyên liệu tự nhiên, quy trình sản xuất không yêu cầu máy móc rườm rà, thành phẩm "ra lò" có mùi thơm dễ chịu Ống hút cỏ là loại dùng 1 lần, nhưng không gây hại tới môi trường như ống hút nhựa. Bởi, ống hút cỏ dễ dàng phân hủy trong tự nhiên, sau khi sử dụng xong còn có thể đem ủ phân, tốt cho đất và cây trồng Hiện sản phẩm đang được cung cấp tới thị trường với 2 dạng tươi và khô để thuận lợi cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Cách bảo quản đơn giản, đối với dạng ống hút cỏ tươi thì để trong ngăn mát tủ lạnh dùng được 2-3 tuần, đối với dạng khô để ở nhiệt độ thường dùng được 3 tháng Ống hút bã mía là loại ống hút tận dụng phế phẩm của ngành công nghiệp mía đường cũng là cái tên nổi bật góp mặt trong cuộc chiến "nói không với rác thải nhựa" bên cạnh các đại biểu như ống hút cỏ, ống hút tre, ống hút bột gạo... Về hình thức, ống hút bã mía khá mỏng và nhẹ so với nhiều "anh em" trong "làng" ống hút. Bên cạnh đó, ống hút có màu nâu nhạt tạo cảm giác mộc mạc, thân thiện với môi trường Ống hút bã mía phù hợp dùng cho nhiều loại đồ uống như nước, trà sữa, sinh tố... Thời gian sử dụng của ống hút bã mía khoảng 6 tiếng. Trong khoảng thời gian này, ống hút bã mía không có dấu hiệu bị mềm đi nên có thể tái sử dụng bằng cách rửa sạch và tiếp tục dùng với đồ uống khác. Tuy nhiên, ống hút bã mía dễ bị ám mùi đồ uống trước nên vị của đồ uống sau có thể bị ảnh hưởng

