Tiếp tục chương trình trong 7 ngày học làm chiến sỹ Công an. Các em học viên ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội bắt đầu học điều lệnh CAND, võ thể dục 25 động tác Các em học viên học động tác chào trong Công an Nhân dân. Từng động tác nhỏ được các thầy hướng dẫn tỷ mỉ... Trước khi tập luyện, các thầy cô kiểm tra từng đôi giầy và buộc lại cẩn thận cho các em Một chiến sỹ Công an tương lai với động tác chào khá đẹp, chuẩn xác Các em học viên cũng được học về sự chỉnh chu, thực hiện nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân từ các đội mũ đến tác phong... Các em cũng bắt đầu học và làm quen với bài võ thể dục 25 động tác trong CAND. Võ thể dục 25 động tác là bài võ cơ bản mà mọi cán bộ, chiến sỹ CAND đều phải học và tập luyện. Võ thể dục CAND vừa giúp các em rèn luyện sức khỏe vừa có tính phòng vệ thực tế cao Dù mới làm quen với võ thể dục CAND nhưng các em nhỏ đã nhanh chóng nắm bắt các động tác... Từng động tác nhỏ được các thầy ân cần chỉnh sửa... Giờ học luôn mang đến những kiến thức thú vị cho các em Một số em lần tiên xa gia đình nên vẫn còn nhớ người thân. Các em luôn được các thầy cô tận tình chăm sóc, động viên, bạn bè quan tâm Nụ cười tươi rói của "Chiến sỹ nhí" sau những phút đổ mồ hôi trên thao trường

