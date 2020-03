Ngày 23-1-2020, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã nhận lệnh phong tỏa và cách ly của chính phủ. Đây được coi là "tâm dịch" của Trung Quốc lẫn thế giới khi là nơi khởi phát đại dịch Covid-19 Lệnh phong tỏa đã biến Vũ Hán từ một đô thị phồn hoa với 11 triệu dân trở nên hoang vu như "thành phố chết". Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến hầu hết những hoạt động như giáo dục, kinh doanh, văn hóa… bị đình trệ Tuy nhiên thời gian gầy đây, nhờ nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc nói chung và Vũ Hán nói riêng xuất hiện nhiều tín hiệu đáng mừng Kể từ đầu tháng 3, số ca nhiễm mới giảm, số ca xuất viện liên tiếp tăng. Nếu như trước kia, một số bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 luôn rơi vào tình trạng "người đợi giường" thì nay lại ở tình cảnh giường "đợi" bệnh nhân Trước áp lực tiếp nhận bệnh nhân giảm mạnh, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc quyết định đóng cửa các bệnh viện dã chiến mở ra trước đó. Các bệnh viện này được cải tạo lại dựa trên các cơ sở hiện có, như nhà thi đấu thể thao, trung tâm triển lãm... để điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở mức nhẹ Theo đó, đến chiều 10-3-2020, tất cả bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán đã đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh. Các bệnh viện dã chiến đóng cửa cho thấy công tác chống dịch đã thành công bước đầu Khi số bệnh nhân mới giảm đi cũng đồng nghĩa việc giảm tải áp lực cho hệ thống y tế. Đối với các nhân viên y tế, đây là điều đáng mừng khi họ có thể nghỉ ngơi một chút sau thời gian dài chiến đầu với dịch Covid-19 Đến ngày 12-3-2020, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc thông báo rằng nước này chính thức trải qua giai đoạn "đỉnh dịch" Covid-19 Trên cơ sở đó, "tâm dịch" Vũ Hán bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến: Vừa chống "giặc" Covid-19 vừa tiến hành việc khôi phục kinh tế, xã hội để đưa cuộc sống của người dân Vũ Hán trở lại bình thường Theo đó, chính quyền thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông báo, các bệnh viện được chỉ định chữa trị Covid-19 trước đó sẽ được khử trùng kỹ lưỡng để dần quay lại hoạt động bình thường, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của các bệnh nhân thông thường (không bị nhiễm Covid-19) Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực thiết yếu như sản xuất thiết bị y tế và nhu yếu phẩm hằng ngày được phép hoạt động trở lại sau thời gian bị đình chỉ do dịch bệnh Các ngành công nghiệp khác có tác động đến chuỗi cung ứng quốc gia hoặc toàn cầu cũng có thể nối lại sản xuất nhưng phải có sự cho phép từ cơ quan liên quan Dịch bệnh được kiểm soát khiến đường phố Vũ Hán những ngày tháng 3 không còn cảnh vắng lặng, không một bóng người như trước (Ảnh: VTV) Công tác phòng, chống dịch Covid-19 có nhiều chuyển biến tích cực khiến tâm lý người dân cũng được thả lỏng hơn. Mọi người đang dần quay về với nhịp sống thường ngày như đi làm, đi mua sắm Đặc biệt, nhiều cư dân Vũ Hán khi rời khỏi nhà sau thời gian dài "cố thủ" còn phát hiện ra chiếc xe lâu ngày không sử dụng của mình mọc đầy cỏ xanh. Câu chuyện "dở khóc dở cười" này hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Thậm chí, từ khóa "Công dân Vũ Hán bắt gặp chiếc xe mọc đầy cỏ" đã lọt top 1 hot search trên mạng xã hội xứ Trung những ngày qua Bình luận về sự cố hy hữu đó, cư dân mạng Trung Quốc đều cho rằng: "Mùa xuân đến rồi, xe cũng đâm chồi nảy lộc". Có người thì để lại bình luận: "Cây cỏ sinh sôi, thành phố Vũ Hán cũng dần hồi sinh như cây cỏ rồi" (Ảnh: Zing) Bên cạnh đó, thời điểm tháng 3 hiện tại, khi có thể nói những ngày u ám nhất của Vũ Hán đã dần qua cũng là lúc hoa anh đào ở khắp thành phố nở rộ. Đây là dấu hiệu cho thấy thời tiết ở Vũ Hán đang dần ấm lên, mùa xuân thực sự đã về với vùng đất này (Ảnh: TTXVN) Địa điểm ngắm hoa nổi tiếng có thể kể đến là Công viên Đông Hồ, Đại học Vũ Hán và một số đường hoa... Đặc biệt là tại Đại học Vũ Hán, hằng năm vào độ tháng 2, tháng 3, hàng trăm gốc hoa anh đào bắt đầu nở rộ giữa những tòa nhà mang kiến trúc cổ tạo nên cảnh sắc thơ mộng cho ngôi trường này Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diến biến phức tạp, nên thay vì việc tụ tập ngắm hoa như mọi năm thì năm nay, thành phố Vũ Hán đã tổ chức truyền hình trực tiếp 10 ngày hoa anh đào nở, đem không khí xuân đến từng nhà qua màn hình ti vi Phía Đại học Vũ Hán, sinh viên chưa thể trở lại trường vì trường học ở Vũ Hán đang tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thay vào đó, trên trang web chính thức của trường thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoa anh đào để mọi người chiêm ngưỡng Có cư dân mạng đã để lại bình luận: "Tôi sẽ dẫn bạn đi ăn mì nóng và ngắm hoa anh đào ở Đại học Vũ Hán". Trong dịch bệnh, câu nói này đã trở thành lời hứa "chở" hy vọng tốt đẹp cho rất nhiều người Có thể thấy, sự sống đang dần hồi sinh tại đây, không chỉ cây cỏ, đất trời mà con người cũng đang được "sống" lại nhờ nhựa xuân. Nhiều người ví đây là "mùa xuân muộn" của Vũ Hán, bởi dịch bệnh khiến mùa đông như kéo dài ra. Tuy thế, mùa xuân cũng đã về, cuộc chiến với "giặc" Covid-19 lại có những tín hiệu đáng mừng đã "thắp" lên hi vọng về những điều tốt đẹp đang dần trở lại với Vũ Hán, với con người nơi đây

