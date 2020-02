Theo quan niệm dân gian, ngày vía “Thần Tài” (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) được xem là ngày đẹp nhất để sắm sửa lễ vật cúng Thần Tài, cầu mong một năm bình an và hanh thông Với màu sắc đại diện cho may mắn, phú quý, các dòng sản phẩm vàng trở thành sự lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng với nhiều kỳ vọng khởi đầu một năm thuận lợi Ngày vía Thần tài năm nay, vào ngày 3-2-2020 (ngày 10 tháng giêng) và đặc biệt hơn khi đúng vào thời điểm dịch bệnh viêm phổi cấp virus corona diễn ra phức tạp. Ảnh:Dân Việt Chính điều này, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình mua bán vàng trên cả nước và cũng xuất hiện những hình ảnh mới lạ trong ngày vía Thần Tài năm nay Đeo khẩu trang đi mua vàng: Tại các cửa hàng bán vàng, từ sáng sớm các cơ sở đặt ghế ghế chờ cho khách hàng và khá đông người đến xếp hàng mua vàng lấy may Khác biệt so với các năm trước, khách hàng khi đến mua vàng ngày vía Thần Tài năm nay hầu hết đeo khẩu trang. Chính điều này giúp những khách hàng “dễ thở” hơn những năm trước. Ai cũng chuẩn bị cho mình chiếc khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh Tuy nhiên, năm nay theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, thì lượng khách mua vàng ngày vía Thần Tài sụt giảm nhiều so với mọi năm So với cùng thời điểm năm ngoái, khi khách hàng phải chen nhau, xe để tràn ra lòng đường để mua vàng Thần Tài thì rõ ràng lượng khách năm nay sụt giảm khá nhiều. Nguyên nhân chính là do người dân lo ngại lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp virus corona Tại các cơ sở kinh doanh vàng, hình ảnh Thần Tài cũng bịt khẩu trang để phòng lây nhiễm dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp Nhân viên bán hàng cũng phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh virus 2019-nCoV Bán vàng tặng khẩu trang: Rất nhiều cửa hàng trang bị khẩu trang y tế miễn phí, nước rửa tay, nước uống để phục vụ khách hàng đến giao dịch Nhân viên của các cửa hàng sẽ đưa đến tận tay những khách hàng không mang khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng Giá vàng tăng do 2019-Nc0v: Theo báo Thanh Niên, trong tuần này, giá vàng thế giới đã tăng mạnh bởi dịch viêm đường hô hấp cấp Coronavirus. Giá vàng trong nước theo đó cũng bật tăng, có thời điểm vượt mốc 45 triệu đồng/lượng Giá vàng tăng do 2019-nCoV đã khiến các doanh nghiệp phải sáng tạo hơn các dòng sản phẩm, phù hợp túi tiền và có nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng Nhiều sản phẩm trang sức được tung ra trong "mùa bão" virus Corona Các bao lì xì có trọng lượng vàng nhẹ đang được tung ra để tăng sức mua cho khách hàng. Ảnh:Tuổi Trẻ Đẩy mạnh bán hàng online: Để phục vụ khách hàng, hầu hết các doanh nghiệp đẩy mạnh bán vàng online và giao hàng tận nơi để hỗ trợ khách không phải đến nơi đông người Năm nay có dịch cúm Corona, vàng được quan tâm như một tài sản trú ẩn nhưng giới kinh doanh có lời là bán dù rằng dự báo giá vàng thế giới mở cửa tuần này sẽ tăng cao

Theo quan niệm dân gian, ngày vía “Thần Tài” (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) được xem là ngày đẹp nhất để sắm sửa lễ vật cúng Thần Tài, cầu mong một năm bình an và hanh thông Với màu sắc đại diện cho may mắn, phú quý, các dòng sản phẩm vàng trở thành sự lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng với nhiều kỳ vọng khởi đầu một năm thuận lợi Ngày vía Thần tài năm nay, vào ngày 3-2-2020 (ngày 10 tháng giêng) và đặc biệt hơn khi đúng vào thời điểm dịch bệnh viêm phổi cấp virus corona diễn ra phức tạp. Ảnh: Dân Việt Chính điều này, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình mua bán vàng trên cả nước và cũng xuất hiện những hình ảnh mới lạ trong ngày vía Thần Tài năm nay Đeo khẩu trang đi mua vàng: Tại các cửa hàng bán vàng, từ sáng sớm các cơ sở đặt ghế ghế chờ cho khách hàng và khá đông người đến xếp hàng mua vàng lấy may Khác biệt so với các năm trước, khách hàng khi đến mua vàng ngày vía Thần Tài năm nay hầu hết đeo khẩu trang. Chính điều này giúp những khách hàng “dễ thở” hơn những năm trước. Ai cũng chuẩn bị cho mình chiếc khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh Tuy nhiên, năm nay theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, thì lượng khách mua vàng ngày vía Thần Tài sụt giảm nhiều so với mọi năm So với cùng thời điểm năm ngoái, khi khách hàng phải chen nhau, xe để tràn ra lòng đường để mua vàng Thần Tài thì rõ ràng lượng khách năm nay sụt giảm khá nhiều. Nguyên nhân chính là do người dân lo ngại lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp virus corona Tại các cơ sở kinh doanh vàng, hình ảnh Thần Tài cũng bịt khẩu trang để phòng lây nhiễm dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp Nhân viên bán hàng cũng phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh virus 2019-nCoV Bán vàng tặng khẩu trang: Rất nhiều cửa hàng trang bị khẩu trang y tế miễn phí, nước rửa tay, nước uống để phục vụ khách hàng đến giao dịch Nhân viên của các cửa hàng sẽ đưa đến tận tay những khách hàng không mang khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng Giá vàng tăng do 2019-Nc0v: Theo báo Thanh Niên, trong tuần này, giá vàng thế giới đã tăng mạnh bởi dịch viêm đường hô hấp cấp Coronavirus. Giá vàng trong nước theo đó cũng bật tăng, có thời điểm vượt mốc 45 triệu đồng/lượng Giá vàng tăng do 2019-nCoV đã khiến các doanh nghiệp phải sáng tạo hơn các dòng sản phẩm, phù hợp túi tiền và có nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng Nhiều sản phẩm trang sức được tung ra trong "mùa bão" virus Corona Các bao lì xì có trọng lượng vàng nhẹ đang được tung ra để tăng sức mua cho khách hàng. Ảnh: Tuổi Trẻ Đẩy mạnh bán hàng online: Để phục vụ khách hàng, hầu hết các doanh nghiệp đẩy mạnh bán vàng online và giao hàng tận nơi để hỗ trợ khách không phải đến nơi đông người Năm nay có dịch cúm Corona, vàng được quan tâm như một tài sản trú ẩn nhưng giới kinh doanh có lời là bán dù rằng dự báo giá vàng thế giới mở cửa tuần này sẽ tăng cao