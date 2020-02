Trên tạp chí New England Journal of Medicine, các nhà khoa học đã phân tích 425 người nhiễm virus Corona đầu tiên ở Vũ Hán và cho thấy không có bệnh nhân dưới 15 tuổi Tuổi trung bình của bệnh nhân là 59 và người trẻ tuổi nhất tử vong là 36 tuổi Điều này khiến các nhà khoa học so sánh với bệnh SARS, bởi vì dịch SARS cũng ít gặp ở trẻ em hơn người lớn Một dẫn chứng là về bệnh cúm mùa, rất nhiều trẻ em ở Mỹ bị cúm mùa mỗi năm nhưng trẻ em ít có nguy cơ tử vong hơn người lớn khi mắc bệnh Từ năm 2018 - 2019, có khoảng 7,6 triệu trẻ em từ 5 - 17 tuổi mắc cúm mùa nhưng chỉ có 211 tử vong. Trong khi đó có 11,9 triệu người lớn từ 18 - 49 tuổi mắc cúm và có tận 2.450 người tử vong Theo các nhà khoa học, nguyên nhân có thể do một vài yếu tố về sinh học, trẻ em ít nhiễm 2019-nCoV hơn Hình thành miễn dịch: Theo chuyên gia nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện nhi Stony Brook ở New Yorrk cho biết thêm, trẻ em dễ mắc cúm, mắc các loại cảm lạnh thông thường và có thể hình thành miễn dịch nhất định nào đó Trẻ em ở trường và được chăm sóc hàng ngày, đó là môi trường thuận lợi để lây bệnh. Có thể có một vài chủng virus Corona có thể phát triển nhưng không sống được lâu bởi vì trẻ đã có miễn dịch với virus Trẻ em đôi khi khỏe hơn người lớn: Trẻ em thường được tiêm vắc xin loại mới và ít khi bị biến chứng khi mắc bệnh Ít tiếp xúc mầm bệnh: Trẻ em được chăm sóc tốt hơn, môi trường thông thoáng sẽ giúp trẻ giảm khả năng nhiễm 2019-nCoV Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trẻ em không nhiễm virus và không thể truyền bệnh Điều quan trọng là chúng ta cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ăn chín, uống sôi và hoạt động thể chất đều đặn Theo báo Vietnamnet, nhóm người lớn là đối tượng dễ nhiễm viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) bởi các nguyên nhân sau Tiếp xúc mầm bệnh nhiều hơn: Người lớn tiếp xúc nhiều hơn với mầm bệnh, đặc biệt khi nó bắt nguồn ở chợ hải sản, nơi người lớn thường xuyên qua lại để trao đổi, mua bán Thường xuyên đến nơi đông người: Nhóm đối tượng người lớn thường xuyên đến nơi đông đúc, khép kín, không khí không lưu thông: công sở, văn phòng… sẽ khiến khả năng lây bệnh tăng nhiều hơn Theo WTO, cho đến nay, người già và những người mắc bệnh mãn tính (như bệnh đái tháo đường và bệnh tim) dường như có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn Ngoài ra, theo tờ South China Morning Post, một nghiên cứu mới công bố cho thấy nam giới có nguy cơ nhiễm vi rút Corona mới (2019-nCoV) gây dịch viêm phổi Vũ Hán cao hơn nữ giới Trong số, 99 bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do virus corona nhập viện từ ngày 1 – 20-1-2020 có số lượng bệnh nhân nam luôn lớn hơn nữ giới (bao gồm 67 nam và 32 nữ)

