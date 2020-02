Điện thoại thông minh là một vật dụng quan trọng không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại

Tuy nhiên, "vật bất ly thân" này lại tiềm ẩn nguy cơ trở thành vật trung gian lây nhiễm mầm bệnh cho con người. Theo một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Standford, chiếc điện thoại thông minh có thể bẩn hơn cả... bồn cầu ở những nơi công cộng

Cụ thể, theo nghiên cứu này, số lượng vi khuẩn trên một inch vuông của smartphone là 25.107, gấp 18 lần so với một inch vuông của bồn cầu nhà vệ sinh công cộng (1.201)

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng, 1/6 những chiếc smartphone hiện nay bị dính một loại vật chất có liên quan đến phân (theo Zing)

Điều đáng nói, chúng ta dùng điện thoại không chỉ bằng tay mà ngay cả mắt, mũi, miệng cũng tiếp xúc rất nhiều mỗi khi nghe gọi. Và đây chính là những điểm mà Covid-19 có thể lây nhiễm vào cơ thể, gây bệnh cho con người

Trước diễn biến ngày một phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, song song với việc đeo khẩu trang, chúng ta cần thường xuyên vệ sinh, làm sạch điện thoại di động để đảm bảo sức khỏe bản thân

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn vệ sinh đúng cách chiếc "dế yêu" của mình, đồng thời hạn chế biến nó trở thành vật trung gian lây truyền virus đáng lo ngại

Theo các chuyên gia, khử trùng điện thoại bằng tia UV là phương pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nếu không có thiết bị này, chúng ta có thể dùng cồn để vệ sinh điện thoại di động

Người dùng có thể pha chế dung dịch sát khuẩn tại nhà bằng cách kết hợp 60% nước và 40% dung dịch cồn y tế. Sau đó, dùng miếng gạc hoặc bông tẩy trang đã được tẩm dung dịch trên lau chùi nhẹ nhàng phần màn hình và thân máy

Nhiều người thường sử dụng nước rửa móng tay để làm sạch các vết bẩn khó tẩy trên điện thoại. Tuy nhiên, đây là thói quen hoàn toàn sai lầm...

Nguyên nhân là do, các loại hóa chất làm sạch có khả năng bào mòn lớp phủ bảo vệ trên màn hình và bay lớp sơn ở vỏ máy, gây ra những hư hại không đáng có

Vì thế, ngoài dung dịc‌h cồn tự pha chế như trên, bạn nên kiểm tra thông tin của nhà sản xuất để lựa chọn những loại nước vệ sinh chuyên dụng dành riêng cho điện thoạ‌i của mình

Sử dụng khăn lau kháng khuẩn: Trong trường hợp không có dung dịch cồn, sử dụng vải microfiber cũng là cách giúp vệ sinh "dế yêu" của bạn một cách hữu hiệu

Vải microfiber chính là loại vải mềm, được dùng làm khăn lau vệ sinh có sẵn trong hộp kính mắt. Hiệp hội chuyên gia về Nhiễm trùng và Dịch tễ học đã chứng minh vải microfiber có khả năng loại bỏ 99% các loại vi khuẩn, trong khi các loại vải thông thường khác chỉ loại được 30% vi khuẩn

Với sự phổ biến và khả năng loại bỏ vi khuẩn tài tình của mình, vải microfiber hoàn toàn có thể giúp bạn vệ sinh điện thoại một cách sạch sẽ, hạn chế sự lây lan của virus, vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là virus Covid-19

Ốp lưng là công cụ bảo vệ và giúp điện thoại trở nên đẹp mắt hơn

Tuy nhiên, ốp lưng cũng là nơi chứa đựng nhiều bụi bẩn và vi khuẩn gây hại. Nếu sử dụng ốp lưng, hãy thường xuyên vệ sinh chúng bằng cách rửa với nước sạch, sau đó lau chùi nhẹ nhàng bằng bông thấm dung dịch cồn pha chế

Ngoài ốp lưng, miếng dán màn hình cũng cần được vệ sinh sạch sẽ

Trong quá trình sử dụng, miếng dán màn có thể bị bong tróc khiến bụi bẩn bám vào. Bạn hãy dùng chổi nhựa nhỏ để nhẹ nhàng quét sạch bụi, đồng thời nên thay mới sau khi đã sử dụng một thời gian dài

Người dùng cũng không nên bỏ qua việc làm sạch các khe kẽ, cổng USB, loa hay giắc cắm điện thoại

Với những vị trí nhỏ và khó vệ sinh, lau chùi như vậy, bạn có thể dùng tăm bông lau chùi nhẹ nhàng để chiếc điện thoại trở nên mới, sạch sẽ và hoạt động tốt hơn

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý tháo bỏ toàn bộ cáp kết nối và sạc ra khỏi smartphone trước khi bắt đầu quy trình vệ sinh. Không nên làm vệ sinh khi điện thoại đang còn cắm sạc, gắn với máy tính hay các thiết bị khác

Hãy đảm bảo điện thoại đã được tắt nguồn. Nếu chưa biết cách, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng vì mỗi loại có cách tắt nguồn khác nhau

Bạn cũng nên lưu ý, không phun nước hay dung dịch vệ sinh trực tiếp lên điện thoại trong quá trình thực hiện. Chúng ta chỉ sử dụng miếng vải mềm đã được tẩm dung dịch sát khuẩn để vệ sinh điện thoại di động của mình

Điện thoại thông minh là một vật dụng quan trọng không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại

Tuy nhiên, "vật bất ly thân" này lại tiềm ẩn nguy cơ trở thành vật trung gian lây nhiễm mầm bệnh cho con người. Theo một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Standford, chiếc điện thoại thông minh có thể bẩn hơn cả... bồn cầu ở những nơi công cộng

Cụ thể, theo nghiên cứu này, số lượng vi khuẩn trên một inch vuông của smartphone là 25.107, gấp 18 lần so với một inch vuông của bồn cầu nhà vệ sinh công cộng (1.201)

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng, 1/6 những chiếc smartphone hiện nay bị dính một loại vật chất có liên quan đến phân (theo Zing)

Điều đáng nói, chúng ta dùng điện thoại không chỉ bằng tay mà ngay cả mắt, mũi, miệng cũng tiếp xúc rất nhiều mỗi khi nghe gọi. Và đây chính là những điểm mà Covid-19 có thể lây nhiễm vào cơ thể, gây bệnh cho con người

Trước diễn biến ngày một phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, song song với việc đeo khẩu trang, chúng ta cần thường xuyên vệ sinh, làm sạch điện thoại di động để đảm bảo sức khỏe bản thân

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn vệ sinh đúng cách chiếc "dế yêu" của mình, đồng thời hạn chế biến nó trở thành vật trung gian lây truyền virus đáng lo ngại

Theo các chuyên gia, khử trùng điện thoại bằng tia UV là phương pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nếu không có thiết bị này, chúng ta có thể dùng cồn để vệ sinh điện thoại di động

Người dùng có thể pha chế dung dịch sát khuẩn tại nhà bằng cách kết hợp 60% nước và 40% dung dịch cồn y tế. Sau đó, dùng miếng gạc hoặc bông tẩy trang đã được tẩm dung dịch trên lau chùi nhẹ nhàng phần màn hình và thân máy

Nhiều người thường sử dụng nước rửa móng tay để làm sạch các vết bẩn khó tẩy trên điện thoại. Tuy nhiên, đây là thói quen hoàn toàn sai lầm...

Nguyên nhân là do, các loại hóa chất làm sạch có khả năng bào mòn lớp phủ bảo vệ trên màn hình và bay lớp sơn ở vỏ máy, gây ra những hư hại không đáng có

Vì thế, ngoài dung dịc‌h cồn tự pha chế như trên, bạn nên kiểm tra thông tin của nhà sản xuất để lựa chọn những loại nước vệ sinh chuyên dụng dành riêng cho điện thoạ‌i của mình

Sử dụng khăn lau kháng khuẩn: Trong trường hợp không có dung dịch cồn, sử dụng vải microfiber cũng là cách giúp vệ sinh "dế yêu" của bạn một cách hữu hiệu

Vải microfiber chính là loại vải mềm, được dùng làm khăn lau vệ sinh có sẵn trong hộp kính mắt. Hiệp hội chuyên gia về Nhiễm trùng và Dịch tễ học đã chứng minh vải microfiber có khả năng loại bỏ 99% các loại vi khuẩn, trong khi các loại vải thông thường khác chỉ loại được 30% vi khuẩn

Với sự phổ biến và khả năng loại bỏ vi khuẩn tài tình của mình, vải microfiber hoàn toàn có thể giúp bạn vệ sinh điện thoại một cách sạch sẽ, hạn chế sự lây lan của virus, vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là virus Covid-19

Ốp lưng là công cụ bảo vệ và giúp điện thoại trở nên đẹp mắt hơn

Tuy nhiên, ốp lưng cũng là nơi chứa đựng nhiều bụi bẩn và vi khuẩn gây hại. Nếu sử dụng ốp lưng, hãy thường xuyên vệ sinh chúng bằng cách rửa với nước sạch, sau đó lau chùi nhẹ nhàng bằng bông thấm dung dịch cồn pha chế

Ngoài ốp lưng, miếng dán màn hình cũng cần được vệ sinh sạch sẽ

Trong quá trình sử dụng, miếng dán màn có thể bị bong tróc khiến bụi bẩn bám vào. Bạn hãy dùng chổi nhựa nhỏ để nhẹ nhàng quét sạch bụi, đồng thời nên thay mới sau khi đã sử dụng một thời gian dài

Người dùng cũng không nên bỏ qua việc làm sạch các khe kẽ, cổng USB, loa hay giắc cắm điện thoại

Với những vị trí nhỏ và khó vệ sinh, lau chùi như vậy, bạn có thể dùng tăm bông lau chùi nhẹ nhàng để chiếc điện thoại trở nên mới, sạch sẽ và hoạt động tốt hơn

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý tháo bỏ toàn bộ cáp kết nối và sạc ra khỏi smartphone trước khi bắt đầu quy trình vệ sinh. Không nên làm vệ sinh khi điện thoại đang còn cắm sạc, gắn với máy tính hay các thiết bị khác

Hãy đảm bảo điện thoại đã được tắt nguồn. Nếu chưa biết cách, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng vì mỗi loại có cách tắt nguồn khác nhau

Bạn cũng nên lưu ý, không phun nước hay dung dịch vệ sinh trực tiếp lên điện thoại trong quá trình thực hiện. Chúng ta chỉ sử dụng miếng vải mềm đã được tẩm dung dịch sát khuẩn để vệ sinh điện thoại di động của mình