Nước: Nước là thức uống không thể thiếu đối với mỗi người. Uống đủ nước giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn từ đó giúp tăng sức đề kháng, chống lại các loại virus Mật ong: Mật ong từ xưa đến nay vẫn được coi là vị thuốc chữa bách bệnh nếu bạn biết sử dụng và kết hợp đúng cách. Khoa học cũng đã chứng minh, mật ong có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của virus, vi khuẩn và nấm. Trong mùa đông lạnh, bạn có thể kết hợp pha mật ong cùng trà xanh, nước gừng,... hay pha mật ong cùng nước ấm để uống mỗi ngày Nước dừa: Không chỉ thơm ngon và có tác dụng giải khát, nước dừa có tác dụng bổ sung chất điện giải trong cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khoẻ một cách hữu hiệu Nước đậu đen: Một cốc nước đậu đen ấm nóng mỗi ngày sẽ giúp có thể lưu thông máu tốt hơn, giải độc, thanh nhiệt... giúp tăng khả năng chống lại các virus có hại đối với cơ thể Nước gừng: Nước gừng là một trong những thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất cho cơ thể, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm Nước trái cây họ cam, quýt: Cơ thể con người không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C, do vậy nguồn vitamin C từ nước ép cam, quyết, bưởi, chanh... là rất cần thiết đối với mỗi chúng ta. Các loại nước ép này không chỉ thơm ngon mà còn chứa chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể Nước ép đu đủ: Tương tự, nước ép đu đủ cũng là một thức uống phổ biến chứa rất nhiều vitamin C. Theo nhiều nghiên cứu, đu đủ không chỉ có hàm lượng vitamin C cao mà còn giúp cung cấp kali, vitamin B, axit folic và papain (một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm). Những dưỡng chất từ đu đủ có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể Nước bí đao: Nước bí đao là thức uống quen thuộc trong mỗi mùa hè oi nóng nhờ tính hàn, giúp giải nhiệt. Tuy nhiên, ít người biết rằng, chính trong những ngày đông lạnh, khi cơ thể đã phải nạp quá nhiều món ăn cay nóng, chứa nhiều chất béo và dầu mỡ thì mới là lúc cơ thể cần được “làm mát” nhất.Bạn nên uống nước ép bí đao để cung cấp năng lượng và làm mát cơ thể nhanh nhất, không để xảy ra tình trạng “nóng trong" khiến sức đề kháng suy giảm Nước cà chua: Nhờ có hàm lượng nước, vitamin c, chất xơ, các chất chống oxy hóa rất cao có tác dụng “thần kỳ” trong việc tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch Cà rốt: Cà rốt là một loại nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, để cơ thể hấp thu một cách tốt nhất các dinh dưỡng từ loại củ này, bạn nên uống trực tiếp nước ép cà rốt bởi nó rất giàu beta carotene và vitamin A giúp cơ thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, đồng thời sửa chữa hệ thống miễn dịch bị suy yếu Nước ép kiwi: Ít người biết rằng, lượng vitamin C có trong kiwi còn cao hơn các loại quả “trứ danh” như cam, bưởi... Vitamin C có thể rút ngắn thời gian của sự nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật, do vậy bạn nên uống nước ép kiwi mỗi ngày để có một sức khoẻ tuyệt vời Song song với việc uống các thực phẩm nêu trên còn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã ra khuyến cáo

Nước: Nước là thức uống không thể thiếu đối với mỗi người. Uống đủ nước giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn từ đó giúp tăng sức đề kháng, chống lại các loại virus Mật ong: Mật ong từ xưa đến nay vẫn được coi là vị thuốc chữa bách bệnh nếu bạn biết sử dụng và kết hợp đúng cách. Khoa học cũng đã chứng minh, mật ong có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của virus, vi khuẩn và nấm. Trong mùa đông lạnh, bạn có thể kết hợp pha mật ong cùng trà xanh, nước gừng,... hay pha mật ong cùng nước ấm để uống mỗi ngày Nước dừa: Không chỉ thơm ngon và có tác dụng giải khát, nước dừa có tác dụng bổ sung chất điện giải trong cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khoẻ một cách hữu hiệu Nước đậu đen: Một cốc nước đậu đen ấm nóng mỗi ngày sẽ giúp có thể lưu thông máu tốt hơn, giải độc, thanh nhiệt... giúp tăng khả năng chống lại các virus có hại đối với cơ thể Nước gừng: Nước gừng là một trong những thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất cho cơ thể, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm Nước trái cây họ cam, quýt: Cơ thể con người không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C, do vậy nguồn vitamin C từ nước ép cam, quyết, bưởi, chanh... là rất cần thiết đối với mỗi chúng ta. Các loại nước ép này không chỉ thơm ngon mà còn chứa chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể Nước ép đu đủ: Tương tự, nước ép đu đủ cũng là một thức uống phổ biến chứa rất nhiều vitamin C. Theo nhiều nghiên cứu, đu đủ không chỉ có hàm lượng vitamin C cao mà còn giúp cung cấp kali, vitamin B, axit folic và papain (một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm). Những dưỡng chất từ đu đủ có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể Nước bí đao: Nước bí đao là thức uống quen thuộc trong mỗi mùa hè oi nóng nhờ tính hàn, giúp giải nhiệt. Tuy nhiên, ít người biết rằng, chính trong những ngày đông lạnh, khi cơ thể đã phải nạp quá nhiều món ăn cay nóng, chứa nhiều chất béo và dầu mỡ thì mới là lúc cơ thể cần được “làm mát” nhất.Bạn nên uống nước ép bí đao để cung cấp năng lượng và làm mát cơ thể nhanh nhất, không để xảy ra tình trạng “nóng trong" khiến sức đề kháng suy giảm Nước cà chua: Nhờ có hàm lượng nước, vitamin c, chất xơ, các chất chống oxy hóa rất cao có tác dụng “thần kỳ” trong việc tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch Cà rốt: Cà rốt là một loại nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, để cơ thể hấp thu một cách tốt nhất các dinh dưỡng từ loại củ này, bạn nên uống trực tiếp nước ép cà rốt bởi nó rất giàu beta carotene và vitamin A giúp cơ thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, đồng thời sửa chữa hệ thống miễn dịch bị suy yếu Nước ép kiwi: Ít người biết rằng, lượng vitamin C có trong kiwi còn cao hơn các loại quả “trứ danh” như cam, bưởi... Vitamin C có thể rút ngắn thời gian của sự nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật, do vậy bạn nên uống nước ép kiwi mỗi ngày để có một sức khoẻ tuyệt vời Song song với việc uống các thực phẩm nêu trên còn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã ra khuyến cáo