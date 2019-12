Cách làm cây thông Noel từ ruy băng: Vật liệu gồm 1 miếng xốp hình chóp; Vải dạ màu xanh lá; Ruy băng màu: xanh lá, đỏ và kim tuyến; Dụng cụ: Kéo, keo, ghim và nơ

Cách làm - Bước 1: Đo đường kính đáy hình chóp, sau đó cắt một miếng vải dạ theo đường kính vừa đo được và dán vào miếng xốp ở đáy hình chóp

Bước 2: Cắt ruy băng xanh, đỏ thành các đoạn bằng nhau và cố định mỗi dải bằng ghim

Bước 3: Dán các lớp ruy băng xen kẽ xanh kín dần từ chân hình chóp đến đầu hình chóp để tạo thành lá thông

Bước 4: Cắt ruy băng kim tuyến và quấn xoắn ốc theo thân bút. Tiếp tục dán một chiếc nơ vào đoạn ruy băng kim tuyến và gắn lên đỉnh của cây thông Noel

Vậy là bạn đã có 1 cây thông Noel mini thật xinh xắn rồi đấy!



Cách làm cây thông Noel từ dây kim tuyến. Nguyên liệu cần chuẩn bị: Giấy bìa cứng; Keo; Kéo; Dây kim tuyến; Hình ngôi sao trang trí, quả bạc (có thể có hoặc không)

Cách làm - Bước 1: Để làm cây thông bằng kim tuyến, trước hết phải làm thân cây hình nón trụ bằng giấy cứng hoặc bằng xốp đều được. Đơn giản nhất thì lấy giấy cứng tận dụng từ vỏ hộp bánh, bìa lịch, giấy A4... có sẵn trong nhà, gấp lại, dán keo để cố định hình dáng

Bước 2: Chuyển sang dán dây kim tuyến, với loại sợi nhỏ như trong hình sẽ thích hợp làm những cây thông Noel bé xinh xinh. Nếu muốn làm cây thông Noel to nên cân nhắc chọn loại kim tuyến sợi to hơn

Dán dây kim tuyến sát khít nhau, thành vòng tròn bắt đầu từ đỉnh cây thông Noel xuống dưới (Trong trường hợp hết dây kim tuyến giữa chừng mà không có bổ sung, có thể cắt bớt phần giấy thừa phía dưới)

Đây là thành quả sau khi hoàn thành cây thông Noel bằng dây kim tuyến

Cách làm cây thông Noel từ vải nỉ. Nguyên liệu: Vải dạ màu xanh: Cắt 1/3 hình tròn có bán kính 15cm, chia đều thành 9 cung. Từ cung 1 đến cung 4 có khoảng cách là 1,8cm; từ cung 5 đến cung 9 có khoảng cách là 1,5cm – 1,6cm. Cắt các hình vuông 3,5 x 3,5cm để làm lá thông; Vải dạ màu nâu: cắt hình tròn đường kính 10cm; Giấy bìa trắng: cắt hình tròn bán kính 15cm rồi chia làm 3 phần bằng nhau; Một chiếc hũ nhựa (đường kính khoảng 8cm); Một mảnh vải đỏ nhỏ và đá cuội; Đồ trang trí: vải dạ trắng, dây thường, chuỗi hạt vàng, và hạt cườm đỏ. Dụng cụ: băng dính, kéo, súng bắn keo, chỉ màu, kim khâu và nhíp kẹp

Cách làm: Cuốn miếng vải dạ thành hình chóp rồi cố định lại bằng kim khâu. Làm tương tự với tờ giấy trắng rồi dùng keo dán cố định 2 bên mép giấy. Lồng hình chóp bằng giấy vào bên trong hình chóp bằng vải dạ rồi khâu cố định tấm vải dạ màu nâu hình tròn vào đáy của hình chóp vừa tạo ra

Gấp đôi hình vuông bằng vải dạ theo đường chéo 2 lần để tạo thành 2 hình tam giác vuông nhỏ. Gấp ngược hai góc tam giác nhỏ lên trên, dùng keo dán cố định lại rồi dùng kim khâu kín lại để tạo thành lá thông. Làm tương tự như vậy với các mảnh vải còn lại

Dùng súng bắn keo gắn các lá thông vào khối hình chóp từ chân lên tới đỉnh

Dùng vải dạ trắng cắt thành hình 2 hình ngôi sao, phết lớp keo lên và rắc kim tuyến lên trên. Khâu hai ngôi sao và nhồi bông vào trong là ta có được một ngôi sao phồng

Dùng mảnh vải đỏ bọc xung quanh hũ nhựa rồi cố định lại bằng keo dán. Sau đó đổ đầy đá cuội vào. Cắt miếng dạ màu trắng vừa với đường kính miệng hũ và dán kín. Đặt cây thông Noel lên và dùng keo gắn cố định vào chậu cây

Gắn ngôi sao kim tuyến lên đỉnh cây và dùng dây cuốn quanh thân cây là bạn đã có một cây thông Noel để trang trí

Cách làm cây thông Noel từ vải dạ. Nguyên liệu: vải dạ màu xanh lá, cúc nhiều màu và nhiều kiểu, chuỗi nhựa màu, bông tuyết màu, súng bắn keo, giấy, bút, kéo

Cách làm: Vẽ hình cây thông lên giấy và cắt rời để làm mẫu, sau đó áp lên vải dạ để cắt lấy hai hình

Cắt một đường thẳng từ giữ đỉnh cây thông xuống khoảng 1/2, trên cây còn lại cắt ở chính giữa 1/2 từ dưới lên. Sau đó chập hai cây thông theo đường đã cắt và dùng keo dán cố định lại.

Đính các loại cúc áo, bông tuyết và những hạt nhiều màu sắc lên cây thông là bạn đã có một cây thông xinh xắn đặt trên bàn rồi

Với nguyên liệu tượng tự và sự sáng tạo của mình, bạn có thể tạo ra nhiều hình dạng cây thông Noel độc đáo khác nhau để trang trí.

Cách làm một kiểu cây thông Noel khác cũng bằng vải nỉ.Nguyên liệu cần chuẩn bị: Vải nỉ; Kim chỉ; Bút chì; Cây kéo; Bông; Một đoạn dây ruy băng; Cách làm cây thông Noel bằng vải nỉ tại nhà

Bước 1: In mẫu thân cây thông Noel, áp mẫu chúng lên vải nỉ, cắt theo thành từng miếng. Cắt vải theo mẫu giấy để ra hình cây thông

Bước 2: Lấy kim chỉ khâu các mảnh trang trí nhỏ lên mảnh vải làm tán cây

Bước 3: Đặt phần tán cây và thân cây trên cùng một mặt phẳng.

Bước 4: Đặt sao cho khớp hai tán cây và thân cây với nhau. Sau đó tiến hành khâu cố định chúng lại. Đặt sao cho khớp hai mảnh thân cây với nhau

Bước 5: Khâu từ dưới thân cây đi lên tán cây, khâu đến nửa tán cây thì dừng lại trước phần đỉnh thân để khâu thêm ruy băng đính vào.

Bước 6: Khâu cố định ruy băng xong khâu tiếp phần nửa thân cây bên còn lại, khi khâu được nửa thì để lại một lỗ nhỏ có thể nhét bông tạo dáng cây.

Bước 7: Đính thêm ngôi sao trang trí cây thông cho thêm phần đúng chất Giáng sinh

Vậy là các bạn đã tự làm xong cây thông Noel bằng vải nỉ tại nhà đơn giản rồi nhé

Cách làm cây thông Noel bằng đèn Led dây khá đơn giản, đầu tiên các bạn tìm vị trí tường nhà thích hợp để trưng bày cây thông Noel

Để tạo được cây thông Noel cân đối, bạn nên phác họa trước. Sau đó dán đồ trang trí dọc theo phác họa, bước cuối là lắp đèn led dọc theo tán cây hoặc chéo thân cây, hay sát liền nhau. Cuối cùng, bật điện là các bạn đã làm xong cây thông Noel bằng đèn Led đơn giản mà nhanh chóng





