Anh trai độc thân qua đời, em trai có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội của anh?

Luật sư Nguyễn Thị Thu trả lời:

Luật sư Nguyễn Thị Thu (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Do anh bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp nên khi anh bạn bị bệnh qua đời đột xuất thì chị em bạn có thể được hưởng các khoản sau nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật:

- Chế độ trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nếu sức khỏe anh bạn không tốt do đã mắc bệnh nghề nghiệp và làm suy giảm khả năng lao động của anh bạn từ 5% trở lên thì khi anh bạn bị chết do bệnh này hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do bệnh này hoặc bị chết trong thời gian điều trị bệnh này mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Người thân cần lập hồ sơ liên quan để hưởng chế độ BHXH (Ảnh minh họa)

Thân nhân người đóng bảo hiểm được xác định bao gồm con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

- Trợ cấp mai táng: Chị em bạn có thể được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà anh bạn chết, trong trường hợp chị em bạn là người lo mai táng cho anh trai bạn.

- Trợ cấp tuất

Để được hưởng các khoản tiền trên, chị em bạn cần lập hồ sơ hưởng chế độ tử tuất cho cơ quan bảo hiểm xã hội.