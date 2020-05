Thịt ba chỉ một nắng đang là món ăn độc đáo được các bà nội trợ yêu thích Tận dụng nhiệt độ ngoài trời cao, các bà nội trợ chọn, chế biến thịt ba chỉ bằng cách phơi trước một lượt nắng sau đó mới đem nướng hoặc quay Thịt ba chỉ một nắng có công thức khá đơn giản. Lựa được miếng thịt ba chỉ ngon, phần nạc và mỡ cân đối, cách ướp thịt về cơ bản là sử dụng các nguyên liệu quen thuộc như sả, tỏi băm, ớt tươi, ớt bột, muối... Sau khi phơi xong, thịt có thể đem nướng hoặc chiên đều rất thơm ngon. Thịt có độ mềm bên trong, giòn bên ngoài, ngọt thịt, hương thơm của gia vị cũng quyện thịt hơn Mực một nắng là loại mực ống lớn vừa, được làm ruột sơ chế và phơi ngay trên thuyền khi đang đánh bắt hải sản Do chỉ phơi đúng ngày nắng to nên mực một nắng chỉ hơi ráo và rất dẻo, có màu trắng đục trông rất hấp dẫn Mực một nắng được chế biến thành nhiều món: nướng than, nướng muối ớt, nướng sa tế, chiên mắm, hấp hành, hấp gừng, xào rau củ Tôm một nắng được chế biến từ tôm tươi xanh, lột vỏ, bỏ đầu, sau khi sơ chế làm sạch rồi đem tôm ra phơi nắng khoảng 2-3 giờ đến khi săn lại Tôm một nắng chứa nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe. Nó được dùng để chế biến những món ngon khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là đem đi nướng Đặc sản bò một nắng được ưa chuộng không bởi chỉ vì sự ngon, độc, lạ mà sản phẩm là sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Thịt bò sau khi làm sạch sẽ được tẩm ướp với gia vị đặc trưng rồi mang ra phơi nắng và sấy khô chỉ khoảng 50% rồi lại được phơi sương khoảng 1 giờ. Cuối cùng là cho ra lò món bò một nắng hai sương thơm ngon và bổ dưỡng Nướng than sẽ ngon và thơm hơn so với nướng bằng lò điện hay lò vi sóng. Sau khi nướng, nên xé nhỏ để thịt không bị dai, có vị ngọt tự nhiên Thức chấm của món bò một nắng khá là phong phú, có thể dùng tương ớt, muối chanh...tùy sở thích mỗi người. Nhưng độc đáo và ngon miệng hơn cả phải là muối kiến vàng Cá thu một nắng là một món ăn được rất nhiều người yêu thích hiện nay. Cá thu sau khi làm sạch, cắt bỏ đầu, đuôi, phần thân đem cắt khúc. Sau khi đã chọn được cá thu tươi ngon, tiến hành phơi khô cá thu một nắng Cần phơi cá trong thời gian nắng nhất trong ngày thì cá mới đạt độ khô ngon như mong muốn. Thời gian phơi thích hợp từ khoảng 11 – 12 giờ trưa đến chiều

