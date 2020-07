Natto là một món ăn vô cùng tốt cho sức khỏe và được không ít người dân Nhật Bản ưa thích, đặc biệt là vùng Kanto và Tohoku

Cụ thể, không như các loại đặc sản khác, món Natto không qua chế biến mà được làm qua quá trình lên men nên chúng giàu đạm, giàu vitamin, dễ hấp thu và tất cả những tố chất bổ dưỡng cho sức khỏe đều được giữ nguyên vẹn

Theo các nhà khoa học, có rất nhiều thành phần dinh dưỡng trong món đậu nành lên men này như các acid amin, enzym Nattokinase, vitamin K2 - những loại chất giúp tăng tuổi thọ con người

Món Natto thường được ăn kèm với cơm, hoặc có thể nấu thành súp, làm nhân sushi cuộn và nước dùng của mì Soba. Ở các cửa hàng tiện lợi, bạn cũng có thể tìm thấy Natto sấy khô như một món ăn vặt của người Nhật

Tuy nhiên, do natto có kết cấu dính, nhìn khá nhớp nháp lại có mùi khó chịu nên những thực khách không phải người Nhật đều rất kén món ăn này và coi nó là một món ăn kỳ lạ

So với các loại sashimi hải sản thì sashimi gà kén người ăn hơn dù đã được đầu bếp xử lý kỹ càng, bởi, màu và miếng thịt đỏ tươi có thể khiến thực khách "rùng mình" trước khi thưởng thức

Thế nhưng, sashimi thịt gà không tệ như nhiều người nghĩ, nó được làm từ phần ức gà chế biến khéo léo nhằm không bị mùi tanh và không bị dai

Trên thực tế, hầu hết các tín đồ sashimi sẽ thích món này do bản chất món gan béo và bùi, thêm chút dầu mè tạo hương vị thú vị

Tuy nhiên, những ai không phải fan của sashimi nhưng muốn "ăn cho biết" thì nên cân nhắc kỹ do hậu vị của gan không dễ chịu, người tinh mũi có thể ngửi thấy mùi tanh

Với khách nước ngoài, basashi (thịt ngựa sống) thuộc top những món ăn kinh dị nhất, nhưng với người Nhật đây lại là đặc sản truyền thống rất được ưa chuộng

Không chỉ thế, người dân ở “Đất nước mặt trời mọc” còn gọi basashi là sakura niku vì màu của thịt giống như màu hoa anh đào

Basashi được bảo quản lạnh và thường ăn sống cùng tương shoyu, tỏi, gừng, wasabi, hành. Ngoài ra, người Nhật còn sáng tạo thêm các món tráng miệng lạ làm từ basashi như kem

Nếu bạn lo lắng về vi khuẩn hay các sinh vật ký sinh thì phần thịt đã được bảo quản ở nhiệt độ - 20 độ C trong 48 tiếng trước khi đem ra ăn. Thịt ngựa giàu protein, sắt, kẽm và ít chất béo nên được đánh giá tốt hơn so với thịt bò và lợn

Nói đến ẩm thực Okinawa không thể không nhắc tới những món ăn nổi bật như goya champuru, chúng là sự kết hợp giữa mướp đắng, đậu phụ, thịt lợn và trứng

Thưởng thức món goya champuru, ban đầu bạn sẽ cảm nhận được chút vị đắng của goya (khổ qua), tiếp theo đó sẽ là vị ngọt, vị béo ngậy của đậu phụ, thịt và trứng quyện vào với nhau, tạo nên một hương vị rất riêng

Món mướp này có thể làm theo nhiều cách, có thể chiên hoặc thái mỏng và trộn trong salad. Dù đây không phải là món ăn hiếm gặp trên thế giới nhưng vì vị đắng ngắt của mướp đắng vùng Okinawa nên nó vẫn được xếp hạng trong danh sách

Mentaiko là món trứng cá cay nổi tiếng của vùng Fukuoka, tuy nhiên, món ăn sống này có nguồn gốc từ Hàn Quốc, sau này được mang tới Nhật Bản trong khoảng thời kỳ thế chiến thứ hai

Nguyên liệu dùng cho món trứng cá cay là trứng cá tuyết Alaska bắt trực tiếp ở vùng Hokkaido và Alaska, được người ta gọi là Tarako

Đây là món ăn được tẩm hương liệu, ướp nguyên liệu trứng cá tuyết với gia vị. Hương thơm của gia vị cùng với vị cay của ớt và tiêu trộn lẫn với nhau, làm cho món ăn dậy lên mùi hương êm dịu lan tỏa từ bên trong rất là ngon

Motsunabe là món lẩu nội tạng bắt nguồn từ tỉnh Fukuoka, sau đó được lan truyền rộng rãi ra khắp nước Nhật, thành phần của món lẩu bao gồm: nội tạng bò hoặc heo, bắp cải, lá hẹ và ớt

Điểm độc đáo của lẩu nội tạng chính là nước dùng được làm từ đậu nành nên mang vị thanh ngọt tự nhiên đúng kiểu thức ăn Nhật, hạn chế tối đa gia vị nên không gây cảm giác ngán và đảm bảo sức khỏe

Khi thưởng thức lẩu nội tạng bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của nước lẩu, độ giòn của lá lách bò và cay của ớt, bạn có thể gọi thêm mì hoặc cơm ăn cùng với nước lẩu

Shirako là một món ăn có cái tên rất thú vị, tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chúng được chế biến từ tinh hoàn cá tuyết, có giá trị dinh dưỡng rất cao và được cánh mày râu Nhật Bản ưu ái

Có hai cách chế biến món ăn này. Cách đầu tiên chính là thưởng thức ngay khi còn sống ăn kèm với hành lá, đây là cách mà nhiều người đã quá quen với món ăn này lựa chọn

Cách chế biến thứ hai chính là nướng, chiên hoặc hấp và ăn cùng cơm. Song, ngon nhất là chưng shirako cùng nấm đông cô, nấm kim chi, củ cải và cà rốt, cách chế biến này sẽ làm tăng vị béo và ngọt dịu của shirako

Nankotsu chính là món sụn gà chiên giòn là một món ăn khá thú vị luôn có trong các quán ven đường ở Nhật Bản

Sụn gà được chiên giòn rụm nên ăn rất ngon và lạ miệng, thích hợp làm "mồi nhắm" trong các buổi tiệc rượu tại Nhật. Tuy nhiên, đối với những du khách không quen thì sẽ cảm thấy món này hơi cứng và khó nhai





