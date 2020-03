Sóc bay Ezo Momonga được mệnh danh là một trong những loài động vật đáng yêu nhất thế giới. Loài này được tìm thấy ở đảo Hokkaido, Nhật Bản và ở châu Âu, từ biển Baltic đến bờ biển Thái Bình Dương. Món ăn yêu thích của loài sóc này là các loại hạt và lá non

Với bộ lông bồng bềnh, mềm mại, đôi mắt đen to tròn cùng bàn chân nhỏ xíu dễ thương, sóc bay Ezo Momonga dễ dàng chiếm được thiện cảm của con người. Ở Hokkaido, Nhật Bản, chúng được coi là linh vật của địa phương, được vẽ hình trên vé tàu di chuyển trong khu vực

Được gọi là sóc bay nhưng thực chất Ezo Momonga không hề bay. Chúng sử dụng một màng lông ở chân trước và chân sau để lướt đi. Để chạy trốn kẻ thù hay đơn giản là muốn truyền từ cây này sang cây khác mà không tốn công sức, sóc bay sẽ xòe tứ chi, mở màng và lướt đi

Chồn tuyết Iizuna thường sống ở những vùng khí hậu lạnh giá như phía Bắc của Hokkaido, Nhật Bản, phía Bắc Siberia hay bán đảo Scandinavia. Chúng có chiều dài từ 13-29cm và nặng khoảng 0,3kg

Được ví với nàng Bạch Tuyết xinh xắn trong truyện cổ tích, chồn tuyết đã "đốn tim" nhiều người bằng thân hình mảnh mai, thon dài, đuôi ngắn cùng bộ lông trắng muốt và khuôn mặt đáng yêu



Trong quan niệm của người Macedonia cổ đại, chồn tuyết là biểu tượng của sự may mắn. Sự tín ngưỡng này bắt nguồn từ thần thoại con chồn bụng trắng chính là con vật đã giết chết tử xà và cứu nàng công chúa khỏi tay con quái vật

Là loài đặc hữu của dãy núi Himalaya và ở miền Nam Trung Quốc, gấu trúc đỏ có chiều dài từ 40-60cm và trọng lượng khoảng 3-6kg. Món ăn khoái khẩu của loài động vật đáng yêu này chính là lá tre



Sở hữu bộ lông bồng bềnh, pha trộn giữa màu nâu, đen và trắng cùng khuôn mặt vô cùng dễ thương, gấu trúc đỏ đã được mệnh danh là loài vật đáng yêu bậc nhất hành tinh

Để phân biệt lãnh thổ, gấu trúc đỏ thường tiết ra một mùi đặc trưng từ hậu môn. Do hai chân trước ngắn hơn hai chân sau, cách di chuyển của gấu trúc đỏ trở nên khá ngộ nghĩnh. Đặc biệt, loài vật này còn có thể đứng bằng hai chân sau. Đây là cách giúp chúng tự vệ và đe dọa kẻ thù

Gấu Koala, hay còn gọi là gấu túi, thường sinh sống ở Australia. Chúng có chiều dài cơ thể trung bình từ 60-85cm và nặng khoảng 4-15kg

Điều thú vị là Koala mới sinh không có lông, chưa mở mắt, chưa có tai và chỉ nhỏ xíu bằng hạt đậu. Khi trưởng thành, Koala trở nên đáng yêu với khuôn mặt ngộ nghĩnh và bộ lông dày có màu xám bạc hoặc socola

Một con gấu Koala trưởng thành sẽ phải ăn khoảng 2.000 chiếc lá bạch đàn một ngày để có thể có đủ dinh dưỡng để tồn tại. Nguồn dinh dưỡng ít ỏi cùng với bản chất khó tiêu khiến loài sinh vật này di chuyển chậm chạp và chúng ngủ tới 22 tiếng mỗi ngày để bảo toàn năng lượng

Với chiều cao khoảng 85 - 160mm, nặng 600gr, khỉ lùn Tarsier được mệnh danh là loài khỉ nhỏ nhất trên trái đất. Loài động vật đặc biệt này từng bị cho là đã tuyệt chủng vào năm 1921. Tuy nhiên, 86 năm sau đó, khỉ lùn Tarsier đã "tái xuất giang hồ". Chúng được tìm thấy tại Indonesia và một số quốc gia Đông Nam Á

Những chú khỉ Tarsier gây ấn tượng với đôi mắt to chiếm gần hết khuôn mặt cùng với một đôi tai to không kém. Đôi tai này hỗ trợ đắc lực cho chúng khi nghe ngóng động tĩnh của con mồi như côn trùng, rắn hay thằn lằn

Thay vì có móng tay, móng chân như các loài linh trưởng khác, khỉ lùn lại sở hữu những vuốt sắc nhọn. Bên cạnh đó, với cấu tạo xương mu bàn chân đặc biệt, đôi chân của khỉ Tarsier trở nên nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Khoảng cách một cú nhảy của chúng có thể dài gấp 40 lần chiều dài cơ thể

Với ngoại hình và dáng đi vô cùng dễ thương, chim cánh cụt được xem là một trong những loài sinh vật đáng yêu nhất thế giới

Chim cánh cụt sinh sống chủ yếu tại khu vực Nam bán cầu và phát triển với số lượng lên tới hàng chục loài khác nhau. Chúng sống thành bầy đàn và sở hữu lớp mỡ dày và bộ lông rậm rạp để chịu rét

Mặc dù không có tác dụng bay nhưng cánh của chim cánh cụt đã tiến hóa thành các chân chèo giúp chúng thích nghi với cuộc sống dưới nước. Đặc biệt, ở môi trường nước, loài chim đáng yêu này trở nên vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát

Với cân nặng chỉ từ 0,68-1,59kg, Fennec là loài cáo nhỏ nhất trên thế giới. Tuy vậy, với lợi thế chiều cao khoảng 20,3cm và chiếc đuôi dài, cáo Fennec cực kỳ nhanh nhẹn và có khả năng bật cao đáng kinh ngạc. Chúng sống nhiều ở vùng sa mạc quanh Bắc Phi



Cáo Fennec chiếm được cảm tình nhờ khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Đặc biệt, đôi tai dài và to là một lợi thế, có tác dụng tản nhiệt và giúp chúng nghe ngóng chính xác vị trí của con mồi ẩn sâu dưới lớp cát sa mạc

Cáo Fennec rất chung thủy, chúng sống theo chế độ một vợ một chồng. Với ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, loài cáo này thường được thuần hóa trở thành thú nuôi

Cùng họ với Kangaroo, tuy nhiên Quokka lại sở hữu kích thước khiêm tốn hơn với phần thân dài 40-90cm và nặng khoảng 2,5-5kg. Khuôn mặt lúc nào trông cũng như đang cười giúp chúng được mệnh danh là "loài vật hạnh phúc nhất thế giới"

Vào năm 1658, một nhà thám hiểm người Hà Lan - Samuel Volckertzoon đã phát hiện ra Quokka trên đảo ở phía Tây Úc. Hiện tại, loài vật siêu đáng yêu này sinh sống trên một số hòn đảo nhỏ của nước Úc như đảo Rottnest và Bald

Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, Quokka còn vô cùng cởi mở và thân thiện. Loài vật này thường bị thu hút bởi máy ảnh và sẵn sàng tự tiếp cận với khách du lịch để cùng họ chụp ảnh. Hàng năm, hàng trăm nghìn người đã đến đảo Rottnest để du lịch và Quokka là một phần lý do thu hút du khách

